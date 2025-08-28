Realtid
Tyvärr kan vi glömma billiga resor över Atlanten

Kaffe i Soho? Bara om du betalar fullt pris. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Minns ni när Norse Atlantic skulle rädda oss från SAS dyra biljetter över Atlanten till New York? Med enkelbiljetter från Oslo till JFK för några hundralappar kunde man nästan få känslan att Manhattan låg lika nära som Malmö. Men nu är sagan slut.

Bolaget lägger ned sin sista USA-linje från Skandinavien – Oslo–New York – och därmed är lågprisdrömmen över Atlanten lika död som en kall korv på Arlanda klockan 03.00.

Drömmen om Manhattan krossas vid gaten. (Foto: Canva)

Slut på drömmen från Norden

Det som började som ett folkhem i luften, med löften om att alla skulle ha råd att åka till USA, har landat i en brutal verklighet. Från vintern 2025/26 försvinner den sista nordiska rutten. Sommaren 2026 är det helt tomt: inga fler Norse-plan som lyfter från Stockholm eller Oslo mot New York. Ett fullskaligt reträttkrig.

Fulla plan, tomma kassor

Visst, planen var knökfulla. En kabinfaktor på 97 procent är något SAS bara kan drömma om. Men ändå gick Norse back med sex miljoner dollar andra kvartalet i år. Ekonomin i lågpris över Atlanten är som en gammal Saab: kul så länge det rullar, men förr eller senare ryker kopplingen.

Kapacitetsras utan motstycke

Enligt Aviation Week har Norse dragit ned kapaciteten mellan Skandinavien och USA med hela 60 procent. I rena siffror: bara drygt 32 000 säten kvar för sommaren 2025. Det är lika många som ryms på Friends Arena under en konsert med Gyllene Tider. Och det räcker inte långt för alla svenskar och norrmän som vill shoppa sneakers i Soho.

Läs även: Här är världens tryggaste länder 2025

Norrmännen får shoppa i Bangkok istället för på Fifth Avenue. (Foto: Canva)

Bangkok istället för Brooklyn

Så vart tar planen vägen? Jo, till Asien. Norse satsar på nya linjer från Stockholm till Bangkok med start i oktober 2025. Phuket får också en direktlinje, och från London ska man flyga till Kapstaden. Hälften av flottan hyrs ut till IndiGo i Indien. För resenärer betyder det: billigare biljetter till Patpong än till Manhattan.

Läs även: Semesterresor och mat lyfter inflationen

Norwegian déjà vu

Vi har sett det förr. Norwegian brände miljarder på samma dröm, bara för att backa ur. Skillnaden nu är att Norse aldrig riktigt hann bli stora på Norden–USA. Men ironin är total: Bjørn Kjos, mannen bakom Norwegian, är delägare i Norse. Historien upprepar sig, men den här gången snabbspolad.

Slutklämmen

Så, vad betyder allt detta för din Perfect Weekend? Jo, vill du åka billigt från Stockholm eller Oslo i vinter är det Bangkok som gäller, inte Brooklyn. Den som hoppas på 149-dollarbiljetten till New York får vänta på nästa lågkonjunktur eller nöja sig med SAS ungdomsbiljett – om du nu fortfarande är ung nog.

Billiga Atlantflyg: en saga utan lyckligt slut. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Norse och Skandinavien

  • Sista linjen från Norden, Oslo–New York, läggs ned vintern 2025/26
  • Sommaren 2026: inga fler USA-rutter från Skandinavien
  • Kapacitet till USA ned 60 procent, ~32 800 säten kvar sommaren 2025
  • Nya satsningar: Stockholm–Bangkok från oktober 2025, även Phuket och Kapstaden
  • Halva flottan (sex Dreamliners) hyrs ut till IndiGo i Indien
  • Q2 2025: minus sex miljoner dollar trots 97 procent kabinfaktor

Källa: Aviation Week, InsideFlyer, Aviation.Direct, Simple Flying, E24

Läs även: SAS äldsta långdistansplan i blåsväder – två fel på fyra veckor

Viggo Cavling
Viggo Cavling
