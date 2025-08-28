Tyvärr kan vi glömma billiga resor över Atlanten

Fulla plan, tomma kassor

Visst, planen var knökfulla. En kabinfaktor på 97 procent är något SAS bara kan drömma om. Men ändå gick Norse back med sex miljoner dollar andra kvartalet i år. Ekonomin i lågpris över Atlanten är som en gammal Saab: kul så länge det rullar, men förr eller senare ryker kopplingen.

Kapacitetsras utan motstycke

Enligt Aviation Week har Norse dragit ned kapaciteten mellan Skandinavien och USA med hela 60 procent. I rena siffror: bara drygt 32 000 säten kvar för sommaren 2025. Det är lika många som ryms på Friends Arena under en konsert med Gyllene Tider. Och det räcker inte långt för alla svenskar och norrmän som vill shoppa sneakers i Soho.

Norrmännen får shoppa i Bangkok istället för på Fifth Avenue. (Foto: Canva)

Bangkok istället för Brooklyn

Så vart tar planen vägen? Jo, till Asien. Norse satsar på nya linjer från Stockholm till Bangkok med start i oktober 2025. Phuket får också en direktlinje, och från London ska man flyga till Kapstaden. Hälften av flottan hyrs ut till IndiGo i Indien. För resenärer betyder det: billigare biljetter till Patpong än till Manhattan.

Norwegian déjà vu

Vi har sett det förr. Norwegian brände miljarder på samma dröm, bara för att backa ur. Skillnaden nu är att Norse aldrig riktigt hann bli stora på Norden–USA. Men ironin är total: Bjørn Kjos, mannen bakom Norwegian, är delägare i Norse. Historien upprepar sig, men den här gången snabbspolad.

Slutklämmen

Så, vad betyder allt detta för din Perfect Weekend? Jo, vill du åka billigt från Stockholm eller Oslo i vinter är det Bangkok som gäller, inte Brooklyn. Den som hoppas på 149-dollarbiljetten till New York får vänta på nästa lågkonjunktur eller nöja sig med SAS ungdomsbiljett – om du nu fortfarande är ung nog.

Billiga Atlantflyg: en saga utan lyckligt slut. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Norse och Skandinavien

Sista linjen från Norden, Oslo–New York, läggs ned vintern 2025/26

Sommaren 2026: inga fler USA-rutter från Skandinavien

Kapacitet till USA ned 60 procent, ~32 800 säten kvar sommaren 2025

Nya satsningar: Stockholm–Bangkok från oktober 2025, även Phuket och Kapstaden

Halva flottan (sex Dreamliners) hyrs ut till IndiGo i Indien

Q2 2025: minus sex miljoner dollar trots 97 procent kabinfaktor

Källa: Aviation Week, InsideFlyer, Aviation.Direct, Simple Flying, E24

