Med över 35 000 dagliga avgångar slår Europas flygtrafik nya rekord. Men bakom siffrorna gömmer sig gamla problem – personalbrist, överbelastade kontrollcentraler och strejker som gör att tusentals resenärer fortfarande fastnar i gaten istället för att komma iväg på sin weekend.
Europa flyger som aldrig förr – men väntetiden i gaten växer
Mest läst i kategorin
Dessa företagare tror mest på framtiden – siffrorna överraskar
Höstens första mätning visar en tydlig förändring bland enmansföretagare, enligt SEB:s undersökning. Optimismen växer – men fördelningen överraskar. Från augusti till september ökade andelen som tror på en positiv utveckling för sin verksamhet från 23 procent till 31 procent – nästan var tredje företagare ser nu ljust på de kommande månaderna. Samtidigt minskade andelen pessimister …
Krönika: Europas flygrekord visar att flygskammen äntligen är död och begravd
Realtids resekrönikör Viggo Cavling sörjer inte flygskammens död vid Europas flygrekord. Men nu måste EU och Sverige ta tag i flygets verkliga utmaningar. Vill vi ha tillväxt i Europa funkar det inte att alla sitter fast i gaten i väntan på ett försenat plan. Flygrekord och flygskammen borta Först det roliga. Europas flygtrafik är tillbaka …
Svensk industri bryter historisk barriär
För första gången sedan våren 2022 överskrider svensk industri sitt historiska genomsnitt. PMI-indexet når 55,3 i augusti – en signal som pekar mot en möjlig konjunkturvändning. Verkstädernas rytm har accelererat. Inköpschefernas telefoner ringer oftare. Produktionsplanerarna skissar på utökade scheman. En kombination av scener som svenska industriföretag inte upplevt på flera år. Missa inte: Här utbildas …
Teslas kollaps fortsätter på svenska marknaden
Teslas kollaps på den svenska bilmarknaden fortsätter, medan Volvo Cars befäster sin position som förstahandsvalet bland svenska bilköpare, visar augustisiffror från Mobility Sweden. Totalt ökade antalet nyregistrerade personbilar till 20 168 under månaden, en ökning med 6 procent i årstakt. För Volvo XC60 – nummer ett i listan över modeller som registrerats i augusti – blev …
Tyvärr kan vi glömma billiga resor över Atlanten
Minns ni när Norse Atlantic skulle rädda oss från SAS dyra biljetter över Atlanten till New York? Med enkelbiljetter från Oslo till JFK för några hundralappar kunde man nästan få känslan att Manhattan låg lika nära som Malmö. Men nu är sagan slut. Bolaget lägger ned sin sista USA-linje från Skandinavien – Oslo–New York – …
Faktum är att slutet av augusti 2025 till och med slog rekordåret 2019 med en procent. Flygbolagen och flygplatserna får gärna klappa sig själva på axeln för detta.
Men innan vi beställer champagne hos Pontus på Arlanda: verkligheten är förstås lite mer turbulent.
Missa inte: Miljövänligt flyg dröjer: ”Knappast hållbart”. Realtid
Förseningar som sommartradition i Europa
Visst, genomsnittsförseningarna har minskat till 3,3 minuter per flygning – tjugo procent bättre än 2024. Men det är ändå så att var femte flight blir försenad.
Det betyder över 7 800 flyg per dag som rullar ut från gaten senare än tänkt. Och när man tittar på syndabockarna är det samma gamla namn på tavlan.
Frankrike står ensamt för 27 procent av förseningarna, framför allt på grund av kapacitetsbrist och personalproblem. Grekland bidrar med 14 procent tack vare tekniska störningar hos flygledningen. Spanien, som haft en riktig sol- och charterboom, står för 13 procent.
Läs även: Bob W vill ta över hotellvärlden. Perfect Weekend
Senaste nytt
När Marseille inte levererar
Enligt Eurocontrol är det framför allt vissa kontrollcentraler som inte gör sitt jobb. Marseille och Reims lovar kapacitet men levererar inte.
Resultatet blir hundratusentals minuter av förseningar, och passagerare som får äta ännu en torftig flygplatsmacka istället för middag på semesterhotellet.
Positiva signaler – med brasklapp när vi flyger
Det finns ändå ljusglimtar. Punktligheten har förbättrats – 74 procent av flygen anlände i tid, en klar förbättring mot i fjol. Mycket tack vare att flygledarna blivit bättre på att styra om trafiken runt dåligt väder.
Bara på en vecka sparade det 61 000 förseningstimmar. Men systemet är skört. En strejk i Belgrad ledde till nästan 50 000 minuters försening på en vecka.
Flygresorna har blivit rejält dyrare – men prisfallet kan vara nära
Det är en ovanligt kraftig ökning som sticker ut i inflationsstatistiken.
Det är ungefär som en rejäl stormdag, fast med facklig flagga istället för mörka moln.
Frågan alla ställer sig
Hur länge accepterar passagerare och flygbolag att gamla strukturer och nationella egenintressen bromsar utvecklingen?
Att kunna flyga från Paris till Palma på två timmar är imponerande. Att sitta tre timmar extra i gaten i samma Paris på grund av personalbrist är det inte.
Källor: Flygtorget, Eurocontrol, Dagens PS
Perfect Weekend Guide till flygboomen i Europa
Flyget i Europa vecka 34
- 35 491 flygningar per dag – fyra procent fler än 2024, en procent fler än 2019
- 3,3 minuters försening per flyg i snitt – tjugo procent bättre än i fjol
- 74 procent punktlighet
Största bovarna:
- Frankrike: 27 procent av förseningarna
- Grekland: 14 procent
- Spanien: 13 procent
- Strejken i Belgrad: 47 000 minuter på en vecka
Så mycket tjänar flygpersonalen på att stoppa din väska
Europas största flygbolag växlar upp kampen med flygpersonalen mot för stora hangbagage.
