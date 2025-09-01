Europa flyger som aldrig förr – men väntetiden i gaten växer

Faktum är att slutet av augusti 2025 till och med slog rekordåret 2019 med en procent. Flygbolagen och flygplatserna får gärna klappa sig själva på axeln för detta.

Men innan vi beställer champagne hos Pontus på Arlanda: verkligheten är förstås lite mer turbulent.

Förseningar som sommartradition i Europa

Visst, genomsnittsförseningarna har minskat till 3,3 minuter per flygning – tjugo procent bättre än 2024. Men det är ändå så att var femte flight blir försenad.

Det betyder över 7 800 flyg per dag som rullar ut från gaten senare än tänkt. Och när man tittar på syndabockarna är det samma gamla namn på tavlan.

Frankrike står ensamt för 27 procent av förseningarna, framför allt på grund av kapacitetsbrist och personalproblem. Grekland bidrar med 14 procent tack vare tekniska störningar hos flygledningen. Spanien, som haft en riktig sol- och charterboom, står för 13 procent.

