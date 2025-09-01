Realtid
Europa flyger som aldrig förr – men väntetiden i gaten växer

En bild som visar siluetten av en kvinna som går framför ett stort fönster på en flygplats. I bakgrunden syns nosen på ett stort vitt passagerarflygplan.
Grekland bidrar med tekniska problem till flygkaoset. (Foto: Carolyn Kaster/AP/TT)
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Med över 35 000 dagliga avgångar slår Europas flygtrafik nya rekord. Men bakom siffrorna gömmer sig gamla problem – personalbrist, överbelastade kontrollcentraler och strejker som gör att tusentals resenärer fortfarande fastnar i gaten istället för att komma iväg på sin weekend.

Faktum är att slutet av augusti 2025 till och med slog rekordåret 2019 med en procent. Flygbolagen och flygplatserna får gärna klappa sig själva på axeln för detta.

Men innan vi beställer champagne hos Pontus på Arlanda: verkligheten är förstås lite mer turbulent.

Förseningar som sommartradition i Europa

Visst, genomsnittsförseningarna har minskat till 3,3 minuter per flygning – tjugo procent bättre än 2024. Men det är ändå så att var femte flight blir försenad.

Det betyder över 7 800 flyg per dag som rullar ut från gaten senare än tänkt. Och när man tittar på syndabockarna är det samma gamla namn på tavlan.

Frankrike står ensamt för 27 procent av förseningarna, framför allt på grund av kapacitetsbrist och personalproblem. Grekland bidrar med 14 procent tack vare tekniska störningar hos flygledningen. Spanien, som haft en riktig sol- och charterboom, står för 13 procent.

Paris kan vara romantiskt – men inte när man sitter fast i gaten på Arlanda. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
När Marseille inte levererar

Enligt Eurocontrol är det framför allt vissa kontrollcentraler som inte gör sitt jobb. Marseille och Reims lovar kapacitet men levererar inte.

Resultatet blir hundratusentals minuter av förseningar, och passagerare som får äta ännu en torftig flygplatsmacka istället för middag på semesterhotellet.

Positiva signaler – med brasklapp när vi flyger

Det finns ändå ljusglimtar. Punktligheten har förbättrats – 74 procent av flygen anlände i tid, en klar förbättring mot i fjol. Mycket tack vare att flygledarna blivit bättre på att styra om trafiken runt dåligt väder.

Bara på en vecka sparade det 61 000 förseningstimmar. Men systemet är skört. En strejk i Belgrad ledde till nästan 50 000 minuters försening på en vecka.

Flygresorna har blivit rejält dyrare – men prisfallet kan vara nära

Det är en ovanligt kraftig ökning som sticker ut i inflationsstatistiken.
Det är ungefär som en rejäl stormdag, fast med facklig flagga istället för mörka moln.

Frågan alla ställer sig

Hur länge accepterar passagerare och flygbolag att gamla strukturer och nationella egenintressen bromsar utvecklingen?

Att kunna flyga från Paris till Palma på två timmar är imponerande. Att sitta tre timmar extra i gaten i samma Paris på grund av personalbrist är det inte.

Källor: Flygtorget, Eurocontrol, Dagens PS

En bild på flyplan från bolaget EasyJet och en annan bild på passagerare vid bagageupphämtning på en flygplats.
En vecka av strejk kostade 47 000 minuter i försening. (Foto: Salvatore Di Nolfi/AP/TT/Abbie Parr/AP/TT)

Perfect Weekend Guide till flygboomen i Europa

Flyget i Europa vecka 34

  • 35 491 flygningar per dag – fyra procent fler än 2024, en procent fler än 2019
  • 3,3 minuters försening per flyg i snitt – tjugo procent bättre än i fjol
  • 74 procent punktlighet

Största bovarna:

  • Frankrike: 27 procent av förseningarna
  • Grekland: 14 procent
  • Spanien: 13 procent
  • Strejken i Belgrad: 47 000 minuter på en vecka

Så mycket tjänar flygpersonalen på att stoppa din väska

Europas största flygbolag växlar upp kampen med flygpersonalen mot för stora hangbagage.

EuropaflygflygbolagFlygbranschen
