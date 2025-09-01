Höstens första mätning visar en tydlig förändring bland enmansföretagare, enligt SEB:s undersökning. Optimismen växer – men fördelningen överraskar.
Dessa företagare tror mest på framtiden – siffrorna överraskar
Från augusti till september ökade andelen som tror på en positiv utveckling för sin verksamhet från 23 procent till 31 procent – nästan var tredje företagare ser nu ljust på de kommande månaderna.
Samtidigt minskade andelen pessimister från 14 till 10 procent, enligt SEB:s (börskurs SEB) färska undersökning.
Balansmåttet – skillnaden mellan andelen optimister och pessimister – når plus 21, en uppgång med 12 enheter från föregående månad.
När siffrorna bryts ner efter olika grupper framträder intressanta skillnader.
De toppar optimismen
Företagare med utländsk bakgrund ligger i topp med ett balansmått på plus 28, jämfört med genomsnittet på plus 21.
Även kvinnliga företagare utmärker sig med plus 26, medan manliga företagare hamnar på plus 21.
Uppdelningen efter bolagsform visar att aktiebolag ligger på plus 22, medan enskilda verksamheter når exakt genomsnittet på plus 21.
När det gäller omsättningsstorlek syns inga dramatiska skillnader – företag med omsättning över en miljon kronor hamnar på plus 22, medan de mindre ligger på plus 12.
Tecken på ekonomisk återhämtning
”Nästan var tredje företagare tror att verksamheten kommer röra sig i en positiv riktning under hösten”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.
”Tillsammans med färska mätningar som visar att hushållens optimism tagit fart, förväntningar om både en räntesänkning och finanspolitiska stimulanser finns därmed goda förutsättningar för att ekonomin påbörjar sin återhämtningsresa på allvar.”
Undersökningen omfattade 603 enmansföretagare med omsättning på minst 250 000 kronor. Resultaten vägdes efter bransch för att ge en representativ bild.
Faktorn bakom uppgången
Fernández menar att förändringen delvis kan förklaras av säsongsmönster – från ”sommarstiltje till högre aktivitet”.
Men han ser samtidigt större strukturella förändringar på horisonten.
”Framför finns dock goda förutsättningar för fortsatta uppgångar när den ökade optimismen och stigande hushållskonsumtionen väntas få genomslag i företagens orderböcker”, säger Fernández.
Stabil utveckling
Mätningen visar också hur olika aspekter av verksamheten utvecklats den senaste månaden.
Omsättningen har ett balansmått på minus 4, likviditeten på plus 3, medan arbetstiden ligger på minus 2 – alla nära neutrala värden som tyder på en stabiliserad situation efter tidigare volatilitet.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
