Dessa företagare tror mest på framtiden – siffrorna överraskar

Från augusti till september ökade andelen som tror på en positiv utveckling för sin verksamhet från 23 procent till 31 procent – nästan var tredje företagare ser nu ljust på de kommande månaderna.

Samtidigt minskade andelen pessimister från 14 till 10 procent, enligt SEB:s (börskurs SEB) färska undersökning.

Balansmåttet – skillnaden mellan andelen optimister och pessimister – når plus 21, en uppgång med 12 enheter från föregående månad.

När siffrorna bryts ner efter olika grupper framträder intressanta skillnader.

De toppar optimismen

Företagare med utländsk bakgrund ligger i topp med ett balansmått på plus 28, jämfört med genomsnittet på plus 21.

Även kvinnliga företagare utmärker sig med plus 26, medan manliga företagare hamnar på plus 21.

SEB:s privatekonom förklarar resultaten med från ”sommarstiltje till högre aktivitet”. (Foto: SEB)

Uppdelningen efter bolagsform visar att aktiebolag ligger på plus 22, medan enskilda verksamheter når exakt genomsnittet på plus 21.

När det gäller omsättningsstorlek syns inga dramatiska skillnader – företag med omsättning över en miljon kronor hamnar på plus 22, medan de mindre ligger på plus 12.