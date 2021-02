22 miljarder i inflöde till SPP

– Trots ett omtumlande år ökar vi resultatet med 7 procent jämfört med 2019. Det är ett styrkebesked. Vi har vuxit både i den löpande affären och med flera beståndsöverlåtelser, säger Hansén.

kommenterar Staffan Hansén, vd SPP.

Vid årsskiftet fyllde SPP:s traditionella försäkring Sparande med garanti fem år. Under de fem år som Sparande med garanti funnits på marknaden har den genomsnittliga avkastningen per år för en typkund i arbetslivsfasen varit 8,2 procent.



– Vi har en global mix av noterade och onoterade aktier, reala tillgångar samt en väldiversifierad mix av obligationer och lån i vår ränteportfölj. Under 2020 var avkastningen för en typkund i arbetslivsfasen 8,8 procent. Vi gynnades även av en hög grad av valutasäkring då den svenska kronan stärktes.



SPP Fonder har under året haft ett nettoinflöde på knappt 22 miljarder kronor, vilket är näst högst i den svenska fondmarknaden.

SPP redovisar ett resultat före skatt om 836 miljoner kronor (778 miljoner kronor motsvarande period 2019). SPP:s totala förvaltade kapital uppgick per den 31 december 2020 till 209 miljarder kronor (195).

Inbetalda premier under perioden var 18 726 miljoner kronor (12 678). Solvenskvoten för SPP var per den 31 december 2020 169 procent. Sparande med garanti har för en typkund i arbetslivsfasen avkastat 8,8 procent under perioden, och för en typkund som uppnått pensionsålder 5,9 procent.

Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till 5,3 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till 4,1 procent.