18 procent i avkastning för Creades

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 oktober, uppgår till 18 procent. Six Return Index ökade 28 procent under samma period

Creades substansvärde per den 31 oktober 2019 uppgick till 336 kr per aktie. Den 30 september 2019 uppgick substansvärdet till 333 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2019 framgår av tabellen nedan.

Creades skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare.Substansvärdet i Creades är ca 3,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Bygghemma, Apotea, Acne Studios, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch.

Creades-aktien handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013.