XXL värvar ny Sverigechef

Anders Lindbom kommer närmast från Elgiganten, där ha arbetat sedan 2002, och posten som head of operations. Anders Lindblom efterträder Per Sigvardsson som under uppmärksammade former tvingades lämna sportkedjan i slutet av maj i år.

Anders Lindblom tillträder posten som Sverigechef för sportkedjan den 1 mars nästa år.

– Rollen som Managing Director för XXL Sverige är oerhört viktig för oss. Vi ser fortfarande goda tillväxtmöjligheter i Sverige och genom att vi har lyckats knyta till oss Anders Lindbom, som har över 30 år i olika operationella roller inom handeln, känner vi oss väl rustade för framtiden, säger Tolle Grøterud, tillförordnad vd för XXL-gruppen i en kommentar till rekryteringen.

