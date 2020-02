Vostok New Ventures utvärderar obligationserbjudande

Investmentbolaget Vostok New Ventures vill ta in ytterligare 150 miljoner till verksamheten.

Investmentbolaget Vostok New Ventures, noterat på Nasdaq OMX mid cap, ger nu Pareto Securities uppdraget att utvärdera möjligheterna för att emittera ytterligare obligationer upp till värde om 150 miljoner kronor för bolaget. Detta framkommer av ett pressmeddelande.



– Vi har redan obligationer till ett belopp om 650 miljoner utestående på marknaden och dessa 150 miljoner är den sista delen i detta obligationsprogram, säger Björn von Sivers, IR-chef, Vostok New Ventures.



Björn von Sivers uppger att pengarna kommer användas till bolagets generella verksamhet och inte är förknippade med något speciellt projekt eller affärsområde.



Vostok New Ventures aktie stiger efter nyheten med 2,6 procent i handeln under måndagsmorgonen. Bolagsvärdet uppgår nu till cirka 6,7 miljarder svenska kronor.



Gernandt & Danielsson advokatbyrå har är legal rådgivare till Vostok New Ventures.

