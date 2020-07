Volvochef tar över på Powercell

Per Bjerking, chef på Volvobolaget CPAC Systems, tar över Powercell senast vid årsskiftet, enligt ett pressmeddelande.

Powercell är listat på First North och är en riktig kursraket. I år har kursen drygt fördubblats och den har tiofaldigats sedan slutet av 2019.

Per Wassén har arbetat på Powercell sedan 2008. Under perioden 2008-2014 var han bolagets ordförande och därefter vd. Han ska bistå Per Bjerking under en övergångsperiod, men lämnar från och med idag rollen som vd. Tillförordnad vd under mellanperioden blir finanschefen Karin Nilsson.

Powercells aktie är upp 5 procent på nyheten.