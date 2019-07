Jonas Karles, operativ chef och medgrundare på Minna Technologies som just har tecknat avtal med Visa. Foto: Minna Technologies

Visa ska hjälpa Minna att erövra abonnemangsekonomin

Startupbolaget Minna Technologies har stora expansionsplaner. Ett färskt samarbetsavtal med Visa ger möjlighet att nå ut till all världens banker med Minnas plattform för bankappar.

– Jag befinner mig på Visas huvudkontor as we speak, säger Jonas Karles, medgrundare och operativ chef på företaget.

Sedan bryts samtalet tillfälligt när han går in i hissen. Han är precis på väg in i ett uppstartsmöte för produktutveckling tillsammans med Visas utvecklingsgrupp.

Minna Technology är ett svenskt fintechbolag som är specialiserat på abonnemangshantering. Minna började med en egen app för att användare ska kunna hålla reda på allt från elabonnemang till Spotify. Appen finns kvar men Minnas huvudaffär är att sälja tjänsten som en del av bankernas mobilappar. För närvarande finns den i Swedbanks och Danske Banks appar, med Minnas varumärke. Företaget säljer också abonnemangshanteringen som white label, så att den upplevs tillhöra banken.

Just nu vill Minna expandera i Europa, framför allt i Norden, Storbritannien och Benelux-länderna. Företaget har två pilotprojekt med banker igång, dels med finska OP och dessutom med ING i Belgien.

Här passar avtalet med Visa väl in. Partnerskapet innebär att kort- och betaltjänstjätten aktivt kommer att sälja in Minnas produkt som en del i sitt erbjudande till banker världen över. Dessutom ska företagen tillsammans bygga en produkt.

– Vi får tillgång till Visas teknik och databas för att göra vår abonnemangshantering ännu bättre, säger Jonas Karles.

Ytterligare en del i Minnas erbjudande är att abonnemangssäljarna själva kan få provision när användare via mobilappen byter abonnemang. Det finns exempelvis avtal med Telge Energi, Com Hem och Linas matkasse. Även denna del blir enklare med Visa. Nu måste Minna på grund av reglering skicka in en fullmakt om någon vill byta abonnemang.

– Om du till exempel vill säga upp ditt Spotifyabonnemang går det i realtid när det istället sker genom Visa.

Minna grundades 2015. Förutom av Jonas Karles också av Marcus Lönnberg – nu teknikchef – och Joakim Sjöblom – som är säljchef. De tre skötte då företaget vid sidan av studier. Den 1 juni 2016 började de arbeta heltid. 2016 var omsättningen 1,5 miljoner kronor och 2017 hade den vuxit till 4,8. Förra året steg omsättningen ännu snabbare och nådde 8,5 miljoner kronor. Det märks också på antalet anställda. I slutet av 2017 hade företaget 17 anställda, idag är det 55.

– Vi tror stenhårt på att vi går in ännu mer i abonnemangsekonomin. Ta Volvo som säger att hälften av deras bilar ska säljas på abonnemang från 2025. Det är en stor trend med abonnemang, även på mat som med Linas Matkasse.

Jonas Karles berättar vidare att Minnas mål är att alla konsumenter i abonnemangsekonomin har makt och kontroll att hantera sina abonnemang.

Det låter som ett väldigt högt ställt mål. Abonnemang finns ju överallt, det kanske berör hälften av jordens befolkning?

– Med avtalet med Visa är vi betydligt närmare att nå alla användare i abonnemangsekonomin. Men fokus nu är på Europa först och främst.

Men ni har bara två banker i Sverige. Hur ser det ut framåt?

– Det ser bra ut. Bankerna har många IT-projekt och vi ser ett tydligt intresse. Inom det närmsta året tillkommer flera banker i Norden som helhet.

Varför ska bankerna använda er plattform och inte bygga den själva?

– De har försökt i många år och de har massiva IT-budgetar. Ändå går det inte lika snabbt och bra som när man jämför med någon som oss som är mer specialiserad. De märker det själva och väljer därför alltmer samarbeten med fintechföretag.

Vilka är era konkurrenter?

– Vi är ganska ensamma. Det finns företag i USA, England och Danmark som har lyckats på sina hemmamarknader, antingen som stand alone app eller en integration med mindre banker och som är live idag. Men Visa gjorde sin research ordentligt. Vi är ledande inom abonnemangshantering, säger Jonas Karles.

I maj tog Minna in 60 miljoner i kapital från bland andra Swedbank och just Visa. Minna planerar att ta in ytterligare medel 2020 för att utöka sin expansion.

– Det kostar mycket pengar att sätta upp kontor utomlands.

För närvarande finns ett kontor, i Göteborg, men Jonas Karles berättar att företaget nu utvärderar att öppna i antingen Frankfurt, Paris eller London.

– Närheten till Visa i London är helt klart en faktor, säger han.

Minna använde Elevera Advisers som rådgivare vid den förra kapitalinsamlingen.

– Nästa gång går vi nog via befintliga delägare. Visa och riskkapitalbolaget Zenith Group har båda väldigt bra ingångar, säger Jonas Karles.

Största ägare är de tre grundarna. Den exakta fördelningen därefter vill han inte avslöja "av sekretesskäl".