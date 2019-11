Vinnarna och förlorarna i bolånekriget

Swedbank och Handelsbanken tappar på bolån

Den sammanlagda volymen av Sveriges bostadskrediter har vuxit 20 procent på tre år. Swedbank och Handelsbanken har de största marknadsandelarna – 24 respektive 22 procent – samtidigt tappar de mest i tredje kvartalet. Swedbank hade en andel på 27 procent 2010 och Handelsbanken 24 procent för nio år sedan. Det enligt siffror från Nordic Credit Rating som DI har tagit del av. Även Danske Bank tappar tempo ordentligt, i svallvågorna av penningtvättsskandalerna. Även Länsförsäkringar Bank tappar i tredje kvartalet. SEB och Nordea har andelar på 14 procent vardera. Tillsammans med SBAB är det de banker som visar upp starkast tillväxt.

Börsen ska öppna som vanligt

Stockholmsbörsen kommer att öppna som vanligt på måndag morgon. Efter haveriet i fredags har systemen testkörts upprepade gånger under helgen.

”Vi känner oss bekväma med att vi har hittat både orsak och lösning till fredagens problem”, uppger Erik Granström, presskontakt på Nasdaq Nordic, för Di.

Oljejätte får godkänt för börsnotering

Saudiarabiens kapitalmarknadsmyndighet har godkänt oljejätten Saudi Aramcos begäran om börsnotering, skriver Reuters.

Det framgår inte hur mycket aktier som kommer säljas i samband med noteringen, men källor uppger för Reuters att oljebolaget kan sälja 1–2 procent av aktierna på den nationella aktiemarknaden och ta in mellan 20–40 miljarder dollar.

Söndagens godkännande om noteringen är startskottet på vad som kan bli den största börsnoteringen i världshistorien, skriver AFP och lägger till att handeln i aktien väntas starta i mitten av december.

McDonalds vd får sparken

Efter att det kommit fram att McDonalds koncernchef Steve Easterbrook har haft en kärleksaffär med en anställd har styrelsen gett honom sparken. Han har enligt ett pressmeddelande "brutit mot företagets policy" och "uppvisat dåligt omdöme".

Företaget har genomgått en modernisering under Easterbrooks ledning vilket har gynnat aktiekursen, skriver Financial Times.

”Riksbanken kör fortfarande sin kronmördande maskin”

Kronan är fortsatt ogillad hos Nordea-ekonomerna Martin Enlund, Andreas Steno Larsen och Joachim Bernhardsen.

All oro kring att den inhemska tillväxten bromsar in kvarstår, skriver trion i ett nyhetsbrev på söndagen och det är en av anledningarna till valutans impopularitet. Ekonomerna skriver också att även oron kring den globala tillväxten, brexit och handelskriget kvarstår. Det rapporterar Omni.

De har flera gånger tidigare kritiserat Riksbanken och menat att att man ska köpa EUR/SEK på dippen. Söndagens nyhetsbrev är inget undantag:

”Riksbanken kör fortfarande sin kronmördande maskin”, skriver de.

Google köper Fitbit

Google köper smartklocketillverkaren Fitbit i en affär som värderar bolaget till 2,1 miljarder dollar – motsvarande över 20 miljarder kronor. Det rapporterar flera medier.

Google betalar 7,35 dollar per aktie, omkring 19 procent högre än torsdagens stängningskurs.

Ny optimism i Asien – Kina på rekordnivå

Börserna i Asien pekar uppåt under måndagsmorgonen. Shanghai (+0,8 procent), Shenzhen (+0,9 procent), Hong Kong (+1,3 procent), Kospi (1,3 procent).

Anledningen är ny optimism i handelskriget. USA:s handelsminister Wilbur Ross sade i helgen att licenser för amerikanska bolag som vill sälja Huaweis produkter snart komemr att utfärdas, skriver Omni Ekonomi.

Financial Times skriver att Kina nu är på väg mot att bli världens bäst presterande aktiemarknad under 2019. Indexet CSI 300 är upp en tredjedel hittills i år.

Anoto tar in knappt 1,5 miljoner dollar i riktad nyemission

Genom en riktad nyemission av 12 miljoner stamaktier till sydkoreanska Solt Works tar företaget in 1,464 miljoner dollar före emissionskostnader, skriver Direkt. Anoto ska använda pengarna för att investera i försäljning och marknadsföring samt för produktion av pennor att hållas i lager i förberedelse för ökad efterfrågan inom området Livescribe.

Oro internt för Swedbanks framtid

Allt fokus läggs på Swedbanks problem med penningtvätt och nu finns det en oro för att kunderna prioriteras bort, skriver SvD Näringsliv som har pratat med ett tiotal källor med insyn i banken och skriver att många av dem är nervösa för bankens framtid.

– Att så få chefer kan affärer och Baltikum är långsiktigt ett mycket större hot mot banken än de sanktioner som väntas, säger en tidigare chef.

I förra veckan meddelade Finansinspektionen att de går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen kring Swedbanks åtgärder mot penningtvätt i Baltikum.

Boris Johnson ber om ursäkt

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson ber om ursäkt för att ha missat deadlinen för landets utträde ur EU den 31 oktober. Uttalandet gjordes i programmet Sophy Ridge on Sunday på Sky.

Han beklagar djupt att han misslyckades med löftet som gjorde att han röstades fram till premiärminister av Torypartiets medlemmar.

Det nya datumet för brexit är satt till 31 januari efter att EU godkänt en förlängning.

London fortsatt i topp bland utlandsstuderande

Under förra läsåret studerade 25 800 personer utomlands med studiemedel. Flest utlandsstuderande finns i USA och den mest populära studieorten är London.

Flest utlandsstuderande med studiemedel var det förra läsåret i USA med drygt 4 200 personer, tätt följt av Storbritannien med nästan 4 200 personer och Australien med 1 700 personer, det framgår av ett pressmeddelande från CSN.

Den populäraste studieorten på eftergymnasial nivå var förra läsåret London, där 1 400 personer studerade med studiemedel. Därefter kommer Köpenhamn med 840 studerande och Riga med 460 studerande.

Hög börsaktivitet bland privatsparare

Under oktober gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 804 470 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 121 933 avslut i snitt per börsdag.

– Oktober har historiskt bjudit på flera otäcka marknadskrascher, men i år nådde börsen istället nya höjder och S&P ligger på nytt all-time-high. Amerikanska FED sänkte räntan och starka makrosiffror från både USA och Europa lyfte börserna. Samtliga nordiska börser hade medvind under månaden, med Sverige som den klarast lysande stjärnan. Privatspararnas aktivitet på börsen har varit hög, i linje med den mycket tradingintensiva oktober 2018, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.