"Vi har tagit Avanza till nästa nivå"

Antalet kunder hos Avanza har under 2020 ökat med 164 000 och uppgick vid juli månads slut till 1 140 400. Det innebär en ökning med 24 900 kunder under juli. Nettoinflödet i juli var 5 270 miljoner kronor, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 46 500 miljoner kronor hittills under 2020.

I nettoinflödet för juli ingår ett inflöde på 70 miljoner kronor kopplat till ett fördjupat förvaltarsamarbete. Detta samarbete har bidragit till ett nettoinflöde på omkring 4 miljarder kronor.

– Vi hade en stark tillväxt redan före covid-19 slog till med full kraft. Och det har hållit i sig månad efter månad sedan dess. När folk frågar mig vad som är det nya normala brukar jag säga att en dålig dag efter covid-19 kommer att vara bättre än bra dag före covid-19, säger Rikard Josefson.