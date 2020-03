"Vi går troligtvis mot en kommande recession"

Gerry Fowler, global multi-asset strategist på Aberdeen Standard Investments, följer noga utvecklingen på världsmarknaderna i relation till coronavirusets framfart.



– Utvecklingen på världsmarknaderna har den senaste tiden påverkats av global tvivel kopplad till dollarn, Trumps otillräckliga motåtgärder och att coronaviruset fortsätter sin spridning exponentiellt. Vi går troligtvis mot en kommande recession om den här utvecklingen håller i sig, säger Gerry Fowler, global multi-asset strategist på Aberdeen Standard Investment.



– “Peak pessimism” kommer förmodligen inte nås förens vi ser en avtrappning i den exponentiella spridningen av coronaviruset. Detta kan på global basis vara inom flera månader, men vi oroar oss för att vi då fortfarande inte kan överblicka de fulla ekonomiska konsekvenserna.



Gerry Fowler tycker att den amerikanska responsen är efter den europeiska och han önskar sig ytterligare åtgärder för att stärka den amerikanska kreditlikviditeten och en billig tillgång på amerikanska dollar globalt.



– Den här typen av begränsad isolering har en väldigt liten chans att lyckas och leder till en besvikelse bland investerare. Investerare vill hellre se robustare åtgärder i finans- och penningpolitiken vilket ännu inte skett. Problemet med att isolera en marknad på följande sätt är att du enbart förskjuter problemen till senare.



– Nu behöver USA i likhet med Europa expandera det penningpolitiska programmet och erbjuda företagssektorn lån. Trump behöver även visa större medvetenhet om de konjunkturella och marknadsrelaterade risker som de kommande månaderna för med sig.



Gerry Fowler kommer, givet rådande läge, inte förvånas om vi kommande månaderna får se konkurser i den amerikanska energisektorn och stora personalnedskärningar i besöks- och restaurangnäringen.



– Oljebolag är just nu under enorm press givet de låga oljepriserna och det faktum att industrin i viss mån stannar av. Att besöks- och restaurangindustrin går på lågvarv kommer drabba sektorns anställda de kommande tre till fyra månaderna.



De europeiska åtgärderna mot coronaviruset har enligt Gerry Fowler varit mer rigorösa och omfattande. Att flera europeiska länder har infört karantäner, folksamlingsförbud och nya kvantitativa lättnader som stöd till företagssektorn nämns som exempel.



– Vi väntar nu på att ECB och europeiska regeringar ska presentera ytterligare åtgärder givet senaste dagarnas utveckling. Den responsen kan dröja då alla euroländer behöver enas om beslutet. Att ECB i veckan beslutade att inte sänka räntan ytterligare hade viss negativ effekt på marknaden.



– Globalt är marknaderna frustrerade över att politikernas och centralbankernas åtgärder dröjer för länge.



Hur påverkas obligations- och aktiemarknaden av den senaste utvecklingen inom coronaviruset?

– Senaste dagarnas utveckling tar oss tillbaka till finanskrisen och då IT-bubblan brast. Investerare måste, för första gången på över tio år, utvärdera de kumulativa effekter som marknaden nu står inför. Tills det att vi ser och förstår det fulla djupet av denna kris kommer billigare tillgångar fortsatt ha svårt att attrahera köpare.



Gerry Fowler menar att den globala banksektorn är bättre förberedd på en recession idag, än vid finanskrisen. Högre buffertkrav och bättre ordning på verksamheten stärker hans förhoppning om att bankerna kan bli en bidragande faktor i att förbättra krisen och inte tvärtom, som under finanskrisen.



– Likheterna idag med IT-bubblan och finanskrisen är att vi ser faktorer som chockerar marknaden vilket i sin tur skapar ringar på vattnet till andra verksamheter. Det vi ser just nu är att skräcken för coronaviruset påverkar alla sektorer vilket oroar investerare.



Det som skiljer denna kris från IT-bubblan och finanskrisen är att flera stora aktörer har välfyllda kassor och likvida medel att tillgå. Däremot följer de utvecklingen av coronakrisen och att botten nu är nådd är de få aktörer som vågar påstå, enligt Gerry Fowler.



Privata bolag, lån och investeringar är speciellt under press när riskaptiten minskar från institutionellt håll.



– De flesta privata bolag är mindre och har i regel sämre likviditet och högre skuldsättning än de börsnoterade bolagen. De blir därmed mer sårbara för svängningar i marknadens likviditet och en avtagande riskaptit från investerare. Privata investeringar blir helt enkelt mindre attraktiva när risken för att bolagen inte kan betala av lån ökar.



Här menar han att varje land måste presentera åtgärder för snabbt stärka upp likviditeten i företagssektorn.



– USA har ännu inte presenterat åtgärder för att stärka företagssektorn vilket är ett stort orosmoln globalt. Den amerikanska ekonomin påverkar i sin tur trovärdigheten för dollarn som världens ekonomi i stort sett beror på. Nu behöver vi nya och innovativa åtgärder från centralbanker. Samtidigt behöver de nya åtgärder tid på sig att utvecklas på marknaderna.



Han lyfter också ett varningens finger kring ETF-marknaden där market makers blir lidande av de stora utflöden vi sett senaste tiden.



– Det innebär stora likviditetskostnader för ETF-sektorn i stort och att aktörer idag kan sälja av hela sitt innehav med ett klick accelererar den nedåtgående spiralen. Om vi inte ser åtgärder för att exempelvis stärka high yield-obligationens likviditet kommer oron kopplat till de tillgångarna förstärkas.



Vilka typer av tillgångar undviker du under rådande situation?

– Vi ogillar aktier som har en hög operationell kostnad och finansiell hävstång. Vi är exempelvis korta i det amerikanska Russell 2000 small cap index. Det indexet har underpresterat i jämförelse med Nasdaq den senaste tiden.



Vilka aktörer kan tjäna på krisen?

– Det är till stor del de aktörer som inte har stora lån samt en välfylld kassa. Bolag som har en högre del rörliga kostnader står sig också bättre i krisen eftersom bolagets kostnader minskar i relation till den minskade försäljningen.

