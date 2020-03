“Vi badar just nu i frågor om coronaviruset ”

Coronaviruset har nått Sverige med full kraft och ingen större advokatbyrå står opåverkad. Samtliga byråer som Realtid har pratat med arbetar nu för fullt med att förbereda klienter på coronavirusets konsekvenser.



Advokatbyrån Wistrand har exempelvis tillsatt en särskild coronagrupp som hanterar klienternas spörsmål kopplade till smittan och kvalitetssäkrar byråns kommunikation kring viruset. Jörgren Eklund, advokat och partner, leder gruppen på fem personer.



– Coronaviruset påverkar egentligen hela vår verksamhet. Vi badar just nu i frågor om coronaviruset och gör allt vi kan för att lösa de problem och frågeställningar som nu uppstår, säger Jörgen Eklund, partner på Wistrand.



Han uppger att många klienter nu inkommer med ansvarsfrågor kring inställda evenemang, kurser och uppdrag.



– Det är mycket försäkringsfrågor och ärenden kopplade till force majeure-klausuler just nu. Det är många av våra klienter som tittar över hur deras nödlagstiftning ser ut och vilka åtgärder de bör vidta som respons, säger Jörgren Eklund.

Jörgen Eklund, partner Wistrand Advokatbyrå, Foto: Wistrand



– Vår generella rekommendation är att ta det lugnt och samordna era responser. Vid kristider som dessa så är hela kedjan av affärspartners drabbade och då ställs det högre krav på dig som företagare att sköta din kommunikation korrekt. Lyft på luren eller skicka ett mejl och berätta för dina affärspartners hur ni påverkas av händelseförloppet. Många problem som uppstår kan lösas via samråd och en aktiv kommunikation, säger Jörgen Eklund.



Internt uppmuntrar Wistrand sina medarbetare att undvika fysiska möten och att hantera så mycket som möjligt av arbetsuppgifterna hemifrån och via telefonmöten.



På advokatbyrån Gernandt & Danielsson lyder medarbetarna under samma uppmaningar.



– Vi är väldigt måna om våra anställdas hälsa och erbjuder alla möjligheten att jobba hemifrån och har utvidgat flextiden. Vi har meddelat våra anställda att sjuknärvaro inte får förekomma och att avboka de möten och aktiviteter som inte är direkt affärskritiska, säger Manfred Löfvenhaft, managing partner (motsvarande vd) på Gernandt & Danielsson.



Manfred Löfvenhaft säger att coronaviruset påverkar uppdragen för samtliga klienter till byrån.



– Tidsplaner gällande noteringar och private placements har exempelvis skjutits upp. Vi hanterar även många nya uppdrag kring ansvarsfrågor vid inställda evenemang och aktiviteter, likviditets- och finansieringsfrågor samt uppdrag gällande force majeure just nu.



Som managing partner på advokatbyrån lyfter han även fram branschens ökade samverkan.



– Advokatkåren enas i denna affärskritiska stund och vi står alla redo att möta det ökade behovet av juridisk rådgivning som nu uppstår. Vi har ett otroligt bra samarbete på managing partner-nivå mellan de större affärsbyråerna där vi uppdaterar varandra om läget och har en gemensam mejltråd. Det är positivt att advokatbranschen samlar sina krafter i denna svåra tid, säger Manfred Löfvenhaft.



På advokatfirman Roschier berättar Pontus Enquist, chef för Stockholmskontoret och partner, att situationen är densamma.



– Vi har sedan tidigare meddelat alla våra anställda att det är fritt fram att jobba hemifrån. I fredags uppdaterade vi detta till att uppmana våra anställda att jobba hemifrån. Vi avråder ifrån alla fysiska möten och events och ber våra anställda att sköta avstämningar och möten digitalt, säger Pontus Enquist, Roschier advokatbyrå.



Han uppger att byrån just nu får många förfrågningar gällande krishantering inom arbetsrättsliga frågor och frågor kring vårens bolagsstämmor.



– Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika större folksamlingar och fysiska möten leder till att många bolag nu tittar över möjligheten att arrangera sina årsstämmor på digitala sätt.



– Vi arbetar med våra ordinarie uppdrag fortsättningsvis även om det är uppdrag inom notering, finansiering och M&A som nu har skjutits på framtiden. Vi följer noga utvecklingen på området och har daglig kontakt med våra branschkollegor, säger Pontus Enquist.

