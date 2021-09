Vattenfall och LKAB bakom kraftigt ökade resultatet i statliga bolagsportföljen

Omsättningen för den statliga bolagsportföljen, sammanlagt 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade, ökade med 9,4 procent till 194,9 (178,1) miljarder kronor under första halvåret 2021, jämfört med första halvåret 2020. Det framgår av en ny rapport från regeringen.

Omsättningsökningen handlar i huvudsak om att LKAB:s nettoomsättning ökade med 74 procent, eller 11,5 miljarder kronor, till följd av högre pris för högförädlade järnmalmsprodukter och högre leveransvolymer, men även om att PostNords omsättning ökade med 9 procent, eller 1,7 miljarder kronor, framgår av halvårsrapporten.

Resultatet efter skatt ökade under perioden till hela 51,9 miljarder kronor från 6,0 miljarder kronor under första halvåret 2020. Den kraftiga resultatförbättringen förklaras framför allt av ett ökat resultat i Vattenfall och LKAB. Vattenfalls resultat ökade från -1,6 till 23,6 miljarder kronor under perioden medan LKAB:s resultat ökade med 252 procent. Även Telia Companys resultat ökade med 10,0 miljarder kronor.

Källa: Regeringskansliet

Avkastningen på eget kapital ökade även den kraftigt och uppgick till 17,9 (8,2) procent. Bruttoinvesteringarna ökade med 5,7 procent till 21,7 (20,5) miljarder kronor.

Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav ökade med 12,0 procent till 64,6 miljarder kronor.