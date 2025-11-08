Tusentals kan få sparken – väger för mycket

Nya viktgränser inom offshore-sektorn i Storbritannien införs i november 2026. Från och med då får en person som arbetar inom offshore-sektorn inte väga mer än 124 kilo, rapporterar den tyska nyhetsbyrån DPA med hänvisning till branschorganisationen Offshore Energies UK.

Syftet med reglerna är att säkra att det går att plocka upp eller sänka ned anställda på oljeplattformar med helikopter i nödsituationer.

Enligt branschtidningen väger fler än 2 500 brittiska offshore-arbetare mer än 124 kilo – och lika många till är i farozonen att passera gränsen.

Graham Skinner, ansvarig för hälsofrågor på Offshore Energies UK, säger att organisationen kommer att satsa hårt under nästa år på att få berörda att gå ned i vikt.

I värsta fall kan de bli av med jobbet, säger han.