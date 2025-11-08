Realtid
Realtid.se
TT-nyhet

Tusentals kan få sparken – väger för mycket

tusentals
Storbritanniens kung Charles III träffar anställda på en offshore-fabrik. Arkivbild. (Foto: Oli Scarff/AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 08 nov. 2025Publicerad: 08 nov. 2025

Tusentals brittiska arbetare i offshore-sektorn riskerar att bli av med jobbet. Orsaken är att de väger för mycket.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Nya viktgränser inom offshore-sektorn i Storbritannien införs i november 2026. Från och med då får en person som arbetar inom offshore-sektorn inte väga mer än 124 kilo, rapporterar den tyska nyhetsbyrån DPA med hänvisning till branschorganisationen Offshore Energies UK.

Syftet med reglerna är att säkra att det går att plocka upp eller sänka ned anställda på oljeplattformar med helikopter i nödsituationer.

Enligt branschtidningen väger fler än 2 500 brittiska offshore-arbetare mer än 124 kilo – och lika många till är i farozonen att passera gränsen.

Graham Skinner, ansvarig för hälsofrågor på Offshore Energies UK, säger att organisationen kommer att satsa hårt under nästa år på att få berörda att gå ned i vikt.

I värsta fall kan de bli av med jobbet, säger han.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Storbritannien
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS