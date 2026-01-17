17 jan. 2026

Realtid
Realtid.se
TT-nyhet

Trump delaktig i Netflixaffär – satsade miljoner

USA:s president Donald Trump fotograferad i Florida den 16 januari.
USA:s president Donald Trump fotograferad i Florida den 16 januari. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 17 jan. 2026Publicerad: 17 jan. 2026

Den 5 december meddelades att Netflix skulle köpa konkurrenten i en affär värderad till 82,7 miljarder dollar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Donald Trump slog fast att han skulle vara delaktig i ett eventuellt godkännande av Netflix köp av Warner Bros Discovery.

Därefter investerade han miljoner i företagen.

Den 5 december meddelades att Netflix skulle köpa konkurrenten i en affär värderad till 82,7 miljarder dollar.

Jag kommer att vara delaktig i beslutet, lät USA:s president Donald Trump meddela, apropå om affären skulle godkännas.

Dagar senare köpte Trump obligationer i Netflix och Discovery för sammanlagt mellan 1 och 2 miljoner dollar, enligt ett deklarationsformulär från Vita huset.

På en dryg månad investerade presidenten runt 100 miljoner dollar i främst kommunobligationer, men även storbolag som Boeing och General Motors. En anonym tjänsteman i Vita huset uppger för Washington Post att Trumps investeringar sköts självständigt av en tredje part.

Paramount Skydance har lanserat ett fientligt bud på Warner Bros Discovery.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS