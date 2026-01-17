Trump delaktig i Netflixaffär – satsade miljoner

Donald Trump slog fast att han skulle vara delaktig i ett eventuellt godkännande av Netflix köp av Warner Bros Discovery.

Därefter investerade han miljoner i företagen.

Den 5 december meddelades att Netflix skulle köpa konkurrenten i en affär värderad till 82,7 miljarder dollar.

Jag kommer att vara delaktig i beslutet, lät USA:s president Donald Trump meddela, apropå om affären skulle godkännas.

Dagar senare köpte Trump obligationer i Netflix och Discovery för sammanlagt mellan 1 och 2 miljoner dollar, enligt ett deklarationsformulär från Vita huset.

På en dryg månad investerade presidenten runt 100 miljoner dollar i främst kommunobligationer, men även storbolag som Boeing och General Motors. En anonym tjänsteman i Vita huset uppger för Washington Post att Trumps investeringar sköts självständigt av en tredje part.

Paramount Skydance har lanserat ett fientligt bud på Warner Bros Discovery.