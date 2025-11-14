Största spannmålsskörden sedan 1984

Många grödor – inklusive höstvete, vårkorn och havre – rör sig nära rekordnivåer.

För att hitta en större totalskörd av spannmål än i år – på 6,3 miljoner ton – får man gå tillbaka till 1984 enligt SCB. Och jämfört med genomsnittet föregående fem år är årets ökning 21 procent.

”En rekordstor höstveteareal i kombination med ett tidigt vårbruk och välbehövlig nederbörd under senvåren lade grunden för den stora skörden”, skriver SCB.

Årets spannmålsskörd utgörs till 56 procent av höstvete.

”Hektarskörden av höstvete på 7,5 ton per hektar är bland de högsta noteringarna som observerats”, skriver SCB.

Hektarskörden av vårkorn och havre uppgick till 5,5 ton respektive 4,7 ton.

Men även andra grödor är på ovanligt höga skördenivåer:

”Totalskörden av raps och rybs beräknas till 405 000 ton, vilket är den näst största noteringen någonsin”, skriver SCB.

”Totalskörden av ärter beräknas till 85 000 ton, vilket är 15 procent mer än fjolårsskörden och 24 procent över femårsgenomsnittet”, tillägger SCB.