Hur ska man som svensk tänka kring USA-resan med störningarna i den amerikanska flygtrafiken i åtanke?
Så påverkar nedstängningen USA-resan
Det viktigaste är att koll på vad som gäller för en eventuell vidare inrikesresa, enligt Didrik von Seth, vd för branschorganisationen Svenska resebranschföreningen.
I fredags blev det klart att ett 40-tal storflygplatser i USA skär ner på flygtrafiken, i ljuset av den pågående nedstängningen av statsapparaten. På söndagen hade över 1 000 flygningar ställts in – och fler kommer följa.
Än så länge är det dock företrädesvis inrikestrafiken som berörs.
Vi har inte märkt några större störningar för våra medlemmar som säljer arrangemang till USA. Det har gått att boka om och så vidare. Men fortsätter det länge så blir det mer och mer problematiskt, säger Didrik von Seth.
Vad är då viktigt att hålla koll på om man har bokat en resa till USA och sedan ska vidare inrikes?
Då kontrollerar man med det flygbolag som man reser ut med, hur statusen är på den anslutande resan. Flygbolagen själva meddelar också flyg som är inställda och ska då i möjligaste mån boka om till närmaste tillgängliga flygresan.Inte lika starkt skydd
I Europa finns ”ett väldigt starkt passagerarskydd” med ersättningsnivå om ett flyg ställs in. Det har man inte i USA, konstaterar Didrik von Seth. Men om man har köpt biljetten i Europa och den gäller för vidareflygning är det skillnad.
Då gäller de europeiska reglerna till det flygbolag som skulle ha kört den tjänsten. Köper man däremot två biljetter – säg att jag flyger med KLM eller SAS till New York och sedan har jag köpt en egen biljett vidare inrikes. Då gäller de amerikanska reglerna och de är inte lika strikta eller har samma konsumentskydd som de europeiska.Arrangören ansvarar för ombokning
Didrik von Seth fortsätter:
Har man ett paketresearrangemang så är det arrangören som ansvarar för information och boka om och allt sådant, så då behöver man bara kontakta sin arrangör.
Sammanfattningsvis: håll koll på vilket bolag man ska resa med, deras information och vad som gäller, och vilka rättigheter man har.
