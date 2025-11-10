Karlshamn stänger reservkraft – nya bud på gång

Utan beredskapspengar från staten är verket inte lönsamt.

Men Svenska kraftnät har inte gett upp om den oljeeldade elproducenten.

Det är 335 megawatt elproduktion i block 2 som läggs i malpåse, säger Roger Strandahl, kommunikationsdirektör på ägarbolaget Uniper.

Uniper kommer nu att vidta ”konserveringsåtgärder” i block 2 och anpassa det för ett längre stillestånd.

Detta som en direkt konsekvens av den avbrutna upphandlingen av en svensk strategisk reserv, säger Strandahl. För dyrt

Tills vidare kommer block 3 att finnas kvar för produktion. Utan att få beredskapsersättning av staten saknar dock hela Karlshamnsverket förutsättningar för att drivas kommersiellt.

Men där är vi inte ännu, säger Roger Strandahl.

Elpriset ”måste vara väldigt högt” för att det ska löna sig att driva verket utan beredskapspengar, enligt Strandahl.

Inför denna vinter har inte Karlshamnsverket samma uppdrag som tidigare – att finnas som effektreserv i akuta lägen för Sveriges elbehov.

Saknar elreserv

Tidigare har Svenska kraftnät betalat Karlshamnsverket för att under vinterhalvåret stå redo att starta upp elproduktion med kort varsel. Men nya regler från EU gjorde att Svenska kraftnät nyligen avbröt upphandlingen av elreserv inför vintern. De inkomna buden, bland annat från Uniper, var för höga.

Men sista ordet är inte sagt, nu när Sverige står utan en elreserv i vinter. Men det brådskar och med dagens besked ökar trycket på Svenska kraftnät och regeringen att agera.

Svenska kraftnät säger att myndigheten nu utreder möjligheten att använda sig av en justerad metod för utreda ”kostnadseffektiviteten”.

Genom att ha upphandling där vi skulle kunna begära delbara bud och att man kan betrakta det som olika volymer i en budtrappa, där de första buden får högre värden, säger Eva Vitell, divisionschef System, Svenska kraftnät.Ytterligare viktig roll

Karlshamnsverket kan också fylla en viktig roll vid ännu allvarligare kriser, ytterst krig. Det är andra regelverk och upphandlingar som styr det.

Det finns en möjlighet att fatta så kallade elberedskapsbeslut som säger att vissa typer av resurser inte får försvinna utan ska vara kvar av elberedskapsskäl, säger Vitell.

Totalt kan de båda blocken vid Karlshamnsverket producera 660 megawatt, ungefär som en halv atomreaktor.