De svenska matjättarna Ica och Coop ska lyfta fram produkter från ukrainska producenter i hundratals butiker.
Ica och Coop ska lyfta fram ukrainska produkter
Initiativet togs i våras och nu börjar själva produkterna komma på plats.
Vi gör det dels för att vi tror på produkterna men också för att visa solidaritet med Ukraina, säger Jenny Eriksson, inköpschef på Ica Sverige, på en pressträff.
Under de senaste två veckorna har 3 000 ukrainska varor sålts på Ica.
Coop planerar att sälja produkterna i 200 butiker. Det handlar bland annat om smaksatta popcorn, ekologisk honung, frystorkade bär, torkad frukt och matoljor.
Enligt livsmedelsföretagen har produkterna kunnat komma in rekordsnabbt i butikerna.
Det har gått dubbelt så snabbt som det brukar att få in produkterna, säger Jenny Eriksson.