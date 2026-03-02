Hyrorna klara för 2026 – ”måste halveras”

3,4 procent – så mycket höjs hyran i snitt för landets hyresgäster 2026. Den lägsta höjningen på flera år, men fortfarande ”onormalt” hög, menar Hyresgästföreningen.

”Hur ska människor ha råd?” frågar förbundsordförande Marie Linder.

Några återstår, men den stora andelen förhandlingar är klara för 2026. Både för allmännyttan och privata fastighetsbolag landar höjningen i snitt på 3,4 procent, enligt siffror från Hyresgästföreningen.

”Den är betydligt lägre i år, den lägsta på fyra år”, säger Marie Linder.

Historiska nivåer för hyrorna

Majoriteten av hyreshöjningarna ligger mellan 3 och 4 procent. Lägsta höjningen syns bland annat i Järfälla och Halmstad kommun där hyrorna i snitt höjs med 1,9 respektive 2,2 procent. Åt motsatt håll går Dorotea och Nordanstig där hyrorna höjs med 5 procent.

De senaste årens hyreshöjningar har legat på historiskt höga nivåer, som ett resultat av skenande inflation och höga räntor. I fjol låg ökningen i snitt på 4,8 procent och 2024 var den uppe på 5,1 procent.

”Om man tittar på ekonomin nu så faller räntorna och inflationen går ner. Det innebär också att kostnadstrycket minskar på fastighetsbolagen och då måste man också se till att det får effekt för Sveriges hyresgäster.”