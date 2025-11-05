Realtid
Danska bantningsjätten sänker prognos igen

danska
Novo Nordisks nye vd Mike Doustdar har fått en tuff start på jobbet. (Foto: Mads Claus Rasmussen/AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Den danska bantningsjätten Novo Nordisk missar återigen att leva upp till förväntningarna. Det tidigare succéföretaget har haft stora problem senaste året när konkurrensen hårdnat.

Aktien är ned 50 procent i år.

Novo Nordisk redovisar för andra kvartalet på raken ett lägre resultat än väntat. Bolaget sänker samtidigt försäljningsprognosen för helåret, för tredje gången i år.

Läkemedelstillverkaren, med preparaten Ozempic och Wegowy i spetsen, gör visserligen jättevinster fortfarande, men det är inte samma klang och jubelföreställning längre.

Vinsten under tredje kvartalet landade på 23,6 miljarder danska kronor, vilket var lite mer än 20 procent sämre än samma tid i fjol. Analytikernas snittförväntningar låg på 25,6 miljarder danska kronor, enligt Bloomberg.

Även försäljningen på 74,9 miljarder danska kronor var lägre än väntat.

Novo Nordisk snävar in sin försäljningsprognos för helåret och räknar nu med en försäljningstillväxt på 8 till 11 procent. Tidigare prognos var på 8 till 14 procent.

Den tidigare spikraka succén har förbytts i återkommande problem det senaste året. Amerikanska konkurrenten Eli Lilly har tagit marknadsandelar, framför allt i USA, samtidigt som billigare läkemedelskopior flödar ut på den amerikanska marknaden.

Det har medfört interna bråk på Novo Nordisk, som nyligen bytte ut stora delar av styrelsen. Tusentals anställda har sagts upp och den danska centralbanken sänkte nyligen sin bnp-prognos för Danmark till följd av Novo Nordisk bakslag.

DanmarkLäkemedelsbolagNovo Nordisk
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
