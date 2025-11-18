AI-frossa på börserna: "Kan eskalera"

Det skakar i AI-sektorn. Börskurserna i de stora techjättarna faller världen över. Om inte dominanten, amerikanska Nvidia, levererar ett bra resultat på onsdag kan det bli riktigt illa.
Då skulle det här kunna eskalera, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
Det har varit lite småskakigt på världens börser den senaste veckan. I natt har Asienbörserna backat tydligt där exempelvis japanska investerarjätten Softbank, storägare i bland andra Open AI, har fallit 7–8 procent. I Stockholm är det åter tydligt rött på börsskärmarna under tisdagen, och i den amerikanska förhandeln likaså, om än ganska begränsat ändå.
Lite AI-frossa är det, det är nervöst inför Nvidias rapport. Det är mycket som står på spel, säger Frida Bratt.
Korsägandet mellan de stora drakarna där bolagen köpt in sig i varandra och betalat med aktier gör att det skapas en ökad osäkerhet, det är en varningsflagg, enligt Bratt.
”Hälsosam paus”
Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, håller delvis med, men tonar ner riskerna.
Det är ingen bubbla, mer en hälsosam paus efter det börsrally som har varit, säger hon.
Hon pekar på att techjättarna som allt mer styr mot AI-världen ändå är mycket lönsamma och har god tillväxt. Visst, de är högt värderade, konstaterar Landeborn.
Men jag tänker också att man behöver se det i perspektiv av hur starkt de här aktierna gått en längre tid. Då är det ju rimligt att det kommer en paus förr eller senare, säger Landeborn som tror att det som sker nu är ett hack i kurvan.Min bild är att det här ändå är tillfälligt.Två faktorer driver
Den andra faktorn som fått aktiebörserna att hicka till senaste veckan är signalerna från den amerikanska centralbanken. Det kanske inte blir någon ytterligare räntesänkning i december som de flesta tidigare hade räknat med.
Och just räntesänkningar och AI har varit drivkrafterna bakom uppgången. Om de inte levererar kommer bakslaget, resonerar Frida Bratt.
Det är de här två faktorerna som har drivit börsen.
Och som så ofta – vad som händer på de amerikanska finansmarknaderna spiller gärna över på resten av världen och Stockholm.
