Truecallerveteranen Kim Fai Kok startar investerarkollektiv – Nothing första investering

– Vi är inte VC, säger Kim Fai Kok, till Realtid, när han knappt två veckor efter att han lämnat Truecaller, presenterar sitt nästa projekt: Framtid .

Investerarkollektivet, som Kim Fai Kok kallar nya ängelinvesteringsverskamheten ska bistå tillväxtbolag med kapital och kompetenser, inte minst inom Koks spetskompetens varumärkesbyggande. Kok har teamat upp med tidigare kollegan Zakaria Hersi, idag Affärsutvecklingsdirektör Afrika på Truecaller, Nick Dahl, Growth Strategy Lead på Spotify samt advokaten Dara Gill.

– Under årens lopp har vi alla hjälpt en lång rad människor i tech-ekosystemet i Europa, delar av Subsahariska Afrika och Asien. Och de senaste åren har vi investerat i startups, individuellt och tillsammans. Jag skulle säga att våra största passioner i livet är entreprenörskap och att stödja varandra, säger Kim Fai Kok.

Han fortsätter:

– Det finns så många intressanta bolag just nu som är på väg att skala upp. Vi vill bland annat hjälpa entreprenörer med att lösa komplexa problem som uppskalning, omvandla kommunikationsutmaningar till möjligheter som definierar bolagets rykte.Vår första investering har vi gjort i “Nothing”.

Nothing, som är verksam inom tekniska konsumentprodukter, startades av mobiltelefontillverkare Oneplus-medgrundare Carl Pei. Bolaget har redan attraherat 22 miljoner dollar i riskkapital . I februari tog Nothing in 15 miljoner dollar i serie A-runda som leddes av GV. Två månader tidigare rest Nothing 7 miljoner dollar i en säd-runda från namnkunniga investerare, däribland Casey Neistat, Kevin Lin (Twitch), Steve Huffman (Reddit), Josh Buckley, Liam Casey och Paddy Cosgrave.

– Vi är en liten investerare jämfört med de stora namnen och vi investerar vårt private kapital. Vi kan bidra med annat är de övriga investerare, bland annat med kompetenser, nätverk och erfarenheter av att skala upp techbolag, samt även hjälpa med legala aspekter.

Har ni planer på att resa en egen riskkapitalfond?

– Just nu har vi inga planer på att resa mer pengar och vill istället lägga vår tid på de bolag vi investerar i. Vi kommer att vara selektiva med bolagen och se till att det finns synergier mellan oss och nyckelpersoner på de bolag vi investerar i. Vi är inte VC:er. Det största värdet vi tillför är inte monetärt.

Kim Fai Kok var Truecallers anställda nummer två och har lett bolagets kommunikations- och varumärkesbyggande under hela denna period.

I vilka typer av bolag planerar ni att investera?

– Vi tittar på bolag som har en product/market fit och produkter och tjänster som har potential att nå miljoner människor. Vi tittar på företag i Europa, Indien och Afrika.

Hur känns det idag att ha lämnat Truecaller efter tio år, nu när bolaget gör sig redo för en börsnotering?

– Det kändes väldigt emotionellt på min sista dagen men det är rätt tid för mig att gå vidare och göra något nytt. Nu går Truecaller i en annan typ av resa och jag har varit med och byggt ett team som kommer att ta över nya utmaningar på ett utmärkt sätt.