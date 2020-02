Trention hoppar över stämning i bokslut

Realtid kunde igår avslöja att investeringsbolaget Trention, med Mats Gabrielsson som huvudägare, kräver 44 miljoner av en tidigare Nokia-chef och en riskkapitalist. Läs mer om det här. I morse presenterade investmentbolaget sitt bokslut för 2019.



– Vi har tagit hela förlusten för den här affären i vårt resultat för 2019. Om vi vinner stämningen så kommer det påverka resultatet positivt för 2020, dock är det upp till tingsrätten att bedöma, säger William Heigard, vd för Trention, till Realtid.



Ingenstans i bokslutet nämner Trention att de vidtagit legala åtgärder för att vinna tillbaka kreditförlusten.



– Den största anledningen är att vi redan kommunicerat stämningen till marknaden. Vi hade i och för sig kunnat kommunicera det i bokslutet också, säger William Heigard.



Periodens resultat landade på minus 7,7 miljoner kronor, jämfört med 18,4 miljoner kronor under 2018. Under fjärde kvartalet uppgick resultatet till 6,7 miljoner kronor, att jämföra med 0,2 miljoner samma period 2018.



– Förutom den enskilda kredit som tynger resultatet 2019 så är min uppfattning att den övriga verksamheten rullar på bra och 2020 förväntas bli bättre.



Nettoomsättningen för 2019 blev 58,9 miljoner kronor, jämfört med 55,8 miljoner kronor året före. Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 14 miljoner kronor, jämfört med 15,5 miljoner kronor fjärde kvartalet 2018.



”Sammanfattningsvis levererade vi ett negativt resultat år 2019, huvudsakligen på grund av en enskild kredit. Dock bedömer vi att förutsättningarna är goda att ta nya affärer och göra ett bättre resultat år 2020”, skriver William Heigard i rapporten.

