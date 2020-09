Transtema avyttrar Mentor Vision

Kommunikationsinfrastruktursbolaget Transtema Group säljer hela sitt innehav i Mentor Vision, motsvarande 51 procent av samtliga utestående aktier i bolaget, till övriga aktieägare i Mentor tillsammans med delar av personalen. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget. Under 2018 köpte Transtema Group en rad mindre konkurrenter inom telekominfrastrukturssektorn för att under under ett turbulent 2019 försätta dotterbolaget Transtema Infrastructure i konkurs.

– Vi genomgår nu en större strategiförändring i koncernen, där vi skiftar inriktning mot tekniska tjänster, service och drift. I den processen har vi, tillsammans med Mentors ledning, kommit fram till att Transtema och Mentor har bättre utvecklingsmöjligheter var för sig. Avyttringen av våra aktier till Mentors ledning är en bra lösning för båda parter. Vi ser fram emot att fortsätta vårt affärsmässiga samarbete och önskar de nya ägarna lycka till, kommenterar Magnus Johansson, vd och koncernchef Transtema Group, i pressmeddelandet.