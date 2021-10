Thomas Melins partner nu också häktad

Johan Tungard är misstänkt för samma långa lista av grova ekobrott som Thomas Melin. Det rapporterar Sydsvenska Dagbladet.

– Det är samma brott de är misstänkta för. Vi jobbar intensivt med utredningen just nu och håller förhör med både de misstänkta och personer runtomkring dem, säger Ola Lavie, vice chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten till Sydsvenskan.

Ytterligare en person sitter häktad, misstänkt för flera fall av grov trolöshet mot huvudman. Alla tre hävdar att de är oskyldiga.

Genom koncerner med namn som Koggbron, Melitho och Quorum Properties har de ägt fastigheter i Helsingborg, Malmö, Höganäs och på ett flertal andra platser i landet.

Realtid har i flera artiklar beskrivit hur Melinsfären flera gånger har blåst upp värdet på sina fastigheter och lånat miljardbelopp – och inte betalat tillbaka.

Av häktningshandlingarna framgår att misstankarna mot Thomas Melin gäller flera fall av grovt bokföringsbrott under 2017-2020 samt tre fall av grov trolöshet mot huvudman under 2019. Misstanken gällande grovt svindleri täcker in perioden 1 januari 2018 till 31 december 2019.

Nästa hållpunkt i tingsrätten blir den 8 oktober då åklagaren antingen måste be om förlängd häktningstid, väcka åtal eller försätta de misstänka på fri fot.

Thomas Melin har varit inblandad i en rad fastighetsbolag på och utanför börsen de senaste tio åren. Ett av de största var Koggbron Fastigheter som med stora obligationslån skulle bygga ut Malmö-fastigheten Katrinelund med bland annat studentbostäder. Projektet gick i kvav i slutet på 2020 då fastigheten togs över av en tysk fond. Koggbron-bolaget, numera med namnet Auragen Realty, försattes nyligen i konkurs.