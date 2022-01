Telia säljer Telia Lettland till Tet för cirka 11 miljoner euro

Emellertid är Telia fortsatt engagerade i Lettland med en ägarandel om 49 procent i Tet och 60,3 procent ägarandel i mobiloperatören LMT.



"Vi har under hösten genomfört en öppen auktionsprocess för försäljningen av Telia Lettland, till vilken ett betydande antal potentiella köpare bjudits in. Vi är glada över att vi nu nått en överenskommelse med Tet som med det här förvärvet kommer att stärka sin position inom företagssegmentet med Telia Lettlands nät- och tekniktillgångar och högkvalificerade medarbetare. Lettland är en mycket intressant marknad för informations- och kommunikationsteknik och Telia Company är fortsatt engagerade i att bidra till digitaliseringen av Lettland med våra äganden i Tet och LMT", kommenterar Andreas Ekström, ansvarig för Telia Companys verksamhet i Lettland.



Affären är nu föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2022.

Filip Lindkvist

Nyhetsbyrån Finwire