Tele2 väljer Nokia som 5G-partner

Utbyggnaden av corenätet förväntas inledas under 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi sökte en partner som framgångsrikt och effektivt kan hantera utbyggnaden av vårt 5G-corenät på ett driftsäkert sätt och Nokia erbjöd just det. Med deras mångåriga erfarenhet kan de tryggt hantera integreringen, vilket innebär att Tele2s team kan fokusera på att möjliggöra nya tjänster för våra kunder samtidigt som vi upprätthåller Sveriges smartaste och mest pålitligaste nät, säger Thomas Helbo, EVP Technology, Tele2, i en presskommentar.

– Vi stolta att kunna utöka vårt långa samarbete med Tele2 samtidigt som vi nu går in i 5G-eran. Vår relation sträcker sig tillbaka till utbyggnaden av mobilnäten på 1990-talet och vi ser fram emot att samarbeta med Tele2 för att leverera framtidens digitala tjänster och möjliggöra bättre och tryggare uppkoppling, säger Raghav Sahgal, President of Nokia Cloud and Network Services.

Tidigare i år lanserade Tele2 Sveriges första 5G-nät, som nu har byggts ut i mer än trettio städer.

Utbyggnaden av Tele2s nya 5G-corenät förväntas inledas under 2021 och kommer att pågå under flera år. Den nya corenät-infrastrukturen kommer att stödja och förbättra både 4G- och 5G-uppkoppling, vilket ger högre hastigheter och lägre svarstider för konsumenter och företag. Det nya corenätet kommer dessutom möjliggöra framtidens företagstjänster, exempelvis ”network slicing” som säkerställer kapacitet för specifika trafikströmmar och kunder, extremt många uppkopplade IoT-enheter samtidigt, samt ”edge computing” som möjliggör lokal automatisering på helt nya nivåer.