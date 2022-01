Tekniskt strul för pensionsprognos

Just nu kan ingen logga in på tjänsten minPension.se för att uppdatera sina uppgifter eller göra pensionsberäkningar. Enligt Maria Eklund, kommunikations- och pressansvarig på minPension beror detta på tekniska problem, men prognosen är att det ska vara löst under eftermiddagen.

Problemet beror inte på någon yttre cyberattack eller överbelastning. Tjänsten har nyligen visat att den klarar mycket högre belastning än så:

– Den 20 december intervjuades Pensionsmyndigheten i en morgonsoffa i TV, och på grund av det så fick vi all-time-high gällande antal besökare på minpension.se. Trots detta så låg vi då ungefär på hälften av vad tjänsten klarar av, säger Maria Eklund till Realtid.

Inom kort börjar en ”orange period” i Sverige då svenskarna får utskick av ett orangefärgat kuvert som innehåller pensionsinformation. Den här veckan får pensionärerna sitt utskick och i mitten av februari påbörjas utskicket för övriga förvärvsarbetare.

På grund av ett förändrat beteende hos svenskarna räknar minPension inte ens då med att webbplatsen kommer att råka ut för några överbelastningsproblem.

– Tidigare har det varit högsäsong i samband med utskicken av de orangea kuverten, men vi märker nu att folk generellt sett blir alltmer intresserade av sin pension och ser en mer jämn ström av besökare på minpension.se, med undantag för när det exempelvis dyker upp inslag i tv-nyheterna, säger Maria Eklund.