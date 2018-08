Techbolagsgrundare försöker stoppa konkurs

Grundaren Anders Widgren vill stoppa konkursen av det svenska techbolaget Aifloo och står nu redo att ta en strid i domstol. På andra sidan står EQT Ventures som anklagas för bolagskapning.

I början av juli i år försattes Aifoo i konkurs. En ansökan om konkurs lämnades in till Stockholms tingsrätt från bolaget. Domstolen beslutade att Aifoo ska försättas i konkurs med förvaltaren Mats Emthén som konkursförvaltare.

I konkursansökan framgår det att det finns omfattande immateriella rättigheter och nyckelpersoner av stor vikt för inkråmets värde.

Den 21 augusti i år hölls en extrastämma i techbolaget. Under stämman beslutades det om omval av styrelseledamöterna samt ett nyval av Anders Widgren som precis lämnat styrelsen. Stämman beslutade även om att utse en särskild granskningsman efter ett förslag från största ägare Aicap AB, Anders Widgrens bolag.

Leif Malmborg från Aktiebolagstjänst föreslås till särskild granskningsman.

Granskningen ska omfatta bolagets räkenskaper och styrelsens och vd:s förvaltning under perioden från och med den 1 augusti 2017 till och med den 6 juli 2018. Granskningen ska bland annat granska styelsearbetet, om det har kallats till styrelsemöten regelbundet under perioden, om det har kallats till möten när ledamöter begärt detta och om styrelseledamöter fått finansiell information eller annan information när man begärt detta, hur kallelserna sett ut, om rätt personer funnits med under styrelsemötena, om någon eller några styrelseledamöter missgynnats när det gäller att få tillgång till relevant information.

Granskningen ska även ta upp om grundarna har fått sina ersättningar i enlighet med avtal, om man prioriterat grundarna framför andra resurser och fordringsägare, om det har betalats ut mer än en månadslön till personalen och om styrelsen fått kännedom om detta, om konsultkostnaderna och extra utbetalningar har skett på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till kassa och finansiell situation.

Efter extrastämman lämnade grundaren och storägaren i Aifloo AB, Anders Widgren, in en överklagan av konkursbeslutet. Han uppger att han inte blev kallad till styrelsemötet då beslutet togs att inleda en konkurs. EQT Ventures som representerades av två styrelseledamöter under stämman, dels ordförande Ashley Lundström och dels Henrik Landgren fick sin vilja igenom genom ordförandens utslagsröst medan de två närvarande grundarna/styrelseledamöterna Felix Etzler och Michael Collaros röstade emot konkursförslaget.

Anders Widgren skriver i överklagan att EQT Ventures som är minoritetsägare i Aifloo med 17 procent av aktierna är även ägare av så kallade preferensaktier, vilket ”innebär ett mycket stort incitament för att driva igenom en konkurs. Det beror på att preferensaktierna ger företrädesrätt till bolagets tillgångar före stamaktier vid konkurs eller likvidation”.

Tillgångarna för Aifloo består framförallt av immateriella rättigheter såsom exemeplvis programvaror, teknik och patentansökningar. På hemsidan framgår det att Aifloo byter namn till Noomi, vilket även Anders Widgren beskriver i överklagan samtidigt som han uppger att EQT ventures nu planerar att flytta de immateriella rättigheterna till detta nya bolag.

Vidare skriver han att det blev akut med finansieringen i Aifloo efter att den tidigare ordföranden Alexander Asseily lät betala ut dubbla månadslöner till hela personalen samma dag som han begärde eget utträde ur styrelsen.

Anders Widgren skriver även att en konkurs hade kunnat undvikas genom ett annat finansierinsgförslag och kallar styrelseledamoten Felix Etzler som vittne.

Efter konkursansökan har det tvistats om grundaren Anders Widgren har rätt att delta under ett edgångssammanträde till konkursen. I ett mejl till konkursförvaltaren begär han att få delta och avlägga ed då han står som uppfinnare till en del patent i bolaget som tillhör de immateriella tillgångarna. Konkursförvaltaren har under edgångssammanträdet inget emot att Anders Widgren avlägger ed

Under ett edgångssammanträde som hölls under måndagen den 28 augusti påpekar Felix Etzler att tillgångarna som tagits upp i bouppteckningen framstår som lågt. Han noterar även att det saknas en skuld i bouppteckningen avseende fordringar till hans bolag Felix Etzler AB om 280.000 kronor och det även finns fordringar som hänför sig till uppsägningsperioden som inte är upptagna. Dessa fordringar är dock tvistliga uppger ledamöterna Henrik Landgren och Ashley Lundström.

Anders Widgren som närvarar vid edgångssammanträdet uppger att han saknar en immateriell tillgång i bouppteckningen som avser ett system för vilket det har lämnats in en patentansökan där han anges som uppfinnare. Han saknar även fordringar på bolaget som hänför sig till hans uppsägningsperiod som konsult. Även dessa uppgifter och fordringar anses vara tvistliga enligt styrelseledamöterna Michael Collaros, Felix Etzler, Henrik Landgren och Ashley Lundström. Anders Widgren uppger att han kommer att driva tvisten om hans konsultfordringar i domstol.

Grundaren har även gjort fyra polisanmälningar relaterade till konkursen, oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer, otillbörligt gynnande av borgenär, utpressning och brott mot aktiebolagslagen.

I en whistle-blower-rapport till Investor framgår det att ”både grundare och privata investerare i portföljbolag har regelbundet och i olika möten utsatts för olaga tvång. Det har gällt till exempel hot om att kopiera immateriella rättigheter och sätta upp en kopia av bolaget eller att medvetet försätta bolaget i konkurs. Syftet med hoten har varit att förmå grundarna och de privata aktieägarna att gå med på avtalsförändringar som radikalt minskar deras inflytande och ägarandelar. Hoten har därefter, genom fullbordad förmögenhetsöverföring, övergått till brottet utpressning”.

Det står vidare att representanter för EQT Ventures, som satt i portföljbolagets styrelse, genomförde stora extra utbetalningar som försatte portföljbolag på obestånd och konkurs. detta gjordes utan att informera styrelsen, framgår det av rapporten till Investor.

Förvaltaren uppger att förutom utdelning till borgenärer med prioriterade fordringar även borgenärer med oprioriterade fordringar kan påräkna utdelning i konkursen.

Realtid.se söker EQT Ventures för en kommentar.