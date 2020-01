Swedbank kapar utdelningen

Idag tisdag klockan 07.00 kom Swedbank med sitt resultat för det fjärde kvartalet 2019. Intäkterna blev 11 956 miljoner kronor, mer än 2018:s siffror på 10 732 miljoner kronor. Analytikerna trodde på 11 207 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 5 401 kronor, motsvarande period 2018 var resultatet 5 882 miljoner kronor. Väntat var 5 279 miljoner kronor.

Utdelningen sänktes till 8,80 kronor per aktie, väntat var 8,48 kronor per aktie. Förra året var utdelningen förra var 14,20 kronor per aktie.

Vinsten belastades av kreditförluster på 988 miljoner kronor, att jämföras med 154 miljoner året innan. Analytikerna väntade sig kreditförluster på 490 miljoner kronor.