Spotify-grundaren Daniel Ek har sålt aktier för miljarder

Baserat på aktiens snittpris under fjolåret bör försäljningarna ha inbringat närmare 3 miljarder kronor till tech-profilen.



Även Martin Lorentzon, Spotifys andra grundare, har sålt aktier.



Spotify är just nu under press från flera artister som menar att streamingjätten låtit Joe Rogan sprida felaktigheter om vaccinet. Det började med att Neil Young tog bort sin musik, och hans beslut har följts av flera andra.



Spotify sjönk också rejält efter sin rapport tidigare i veckan.