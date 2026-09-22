20 miljarder dollar: Qatar och JPMorgan bygger investeringsmaskin

Qatar Investment Authority (QIA) och J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) har undertecknat en avsiktsförklaring om ett strategiskt samarbete på 20 miljarder dollar. Samarbetet spänner över både noterade och privata marknader, inom aktier och krediter. Det skriver Reuters.

Den största delen är ett mandat på 15 miljarder dollar, där JPMAM ska förvalta skräddarsydda globala aktieportföljer åt QIA. Resterande 5 miljarder dollar går till finansiering av medelstora amerikanska bolag, med fokus på industri, tjänster, hälsovård och teknik.

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Mohammed Saif Al-Sowaidi, vd för QIA, säger att fonden får tillgång till en av världens ledande plattformar för globala aktier och privata krediter. Mary Callahan Erdoes, chef för JPMorgans kapital- och förmögenhetsförvaltning, kallar det ”ett privilegium” att samarbeta med QIA.

Från kund till partner

Beloppen är inte revolutionerande för någon av parterna. JPMAM förvaltade 4 600 miljarder dollar vid halvårsskiftet, och QIA:s tillgångar uppskattas till 580 miljarder dollar.

Avtalet kommer bara månader efter en liknande överenskommelse med Goldman Sachs, vilket enligt Bloomberg understryker QIA:s allt djupare band till Wall Street.

I januari meddelade QIA att fonden siktar på att investera 25 miljarder dollar i fonder förvaltade av Goldman Sachs samt i saminvesteringar. Motprestationen var minst lika viktig: Goldman lovade att kraftigt utöka personalen i Doha och göra kontoret till bankens största regionala nav för kapitalförvaltning.

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Gulfstaterna har länge använt statliga incitament för att locka finansjättar till regionen. De nöjer sig inte längre med att skicka pengar till förvaltare utomlands, utan vill ha partner som också öppnar kontor, anställer och investerar lokalt.

”När alla andra backar kliver statsfonderna in”, sa Wael Younan på amerikanska kapitalförvaltaren TCW i juni. Regionens statsfonder kontrollerar tillsammans omkring 5 000 miljarder dollar, och de fem största investerade nästan 26 miljarder dollar under mars till maj – den högsta takten för perioden på fem år.