Det kan löna sig att titta närmare på en aktiefonds avgifter – annars kan det bli dyrt över tid. Det visar en kartläggning av fonder i Norge.
Varningen: Avgifter kan äta upp avkastningen
Att spara i fonder är något som allt fler ägnar sig åt, och det brukar vara ett smart sätt att få sina pengar att växa med relativt låg risk.
Men det gäller att se upp för avgifterna.
Norska Dagens Næringsliv har jämfört de 60 mest populära aktiefonderna hos nio olika förvaltare i Norge – och det kan skilja sig mycket åt.
Kan gå miste om hundratusentals kronor
Prisskillnaderna mellan billigaste och dyraste alternativ kan uppgå till 0,3–0,4 procentenheter. Det kan verka obetydligt, men vid långsiktigt sparande blir effekten stor.
En investerare som årligen placerar 100 000 kronor och betalar 0,4 procentenheter mer än nödvändigt riskerar att gå miste om runt 600 000 kronor i avkastning över 25 år.
Enligt genomgången är Kron den aktör i Norge som i genomsnitt erbjuder de lägsta avgifterna, både för aktivt förvaltade fonder och indexfonder.
Även Skagen och Storebrand placerar sig högt i rankningen.
”Viktigt för många”
Undersökningen visar att skillnaderna har minskat något sedan förra året. Det beror främst på att de tidigare dyraste aktörerna har sänkt sina priser.
Nordnet (börskurs Nordnet) är ett exempel, där flera externa indexfonder blivit billigare, något som kan vara särskilt relevant för nya sparare.
”Under det senaste året har vi sänkt priset på flera externa indexfonder, vilket är viktigt för många, och särskilt för nybörjare som vill komma igång med sparandet”, säger Nordnets Norge-chef Mari Rindal Øyen.
Ligger högre hos bankerna
Trots den generella prissänkningen är det fortfarande stora variationer. Särskilt sparbanker ligger ofta högt i avgift.
Det är inte ovanligt att kunder betalar dubbelt så mycket för en indexfond hos en dyr bank jämfört med billigaste alternativet.
Högst avgifter i årets jämförelse har Sparebanken Norge, som är resultatet av en sammanslagning mellan Sparebanken Sør och Sparebanken Vest. De hamnar strax före sparbankerna i Eika-gruppen.
Kan få rabatt
Bankerna framhåller att de erbjuder rådgivning som en del av priset och att kunder med stora investeringsbelopp kan få rabatterade avgifter.
För den som investerar större summor kan valet av plattform påverkas av volymrabatter. Skagen och Storebrand erbjuder exempelvis lägre priser för kunder med mer än en miljon norska kronor investerade.
