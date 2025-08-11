Varningen: Avgifter kan äta upp avkastningen

Att spara i fonder är något som allt fler ägnar sig åt, och det brukar vara ett smart sätt att få sina pengar att växa med relativt låg risk.

Men det gäller att se upp för avgifterna.

Norska Dagens Næringsliv har jämfört de 60 mest populära aktiefonderna hos nio olika förvaltare i Norge – och det kan skilja sig mycket åt.

Kan gå miste om hundratusentals kronor

Prisskillnaderna mellan billigaste och dyraste alternativ kan uppgå till 0,3–0,4 procentenheter. Det kan verka obetydligt, men vid långsiktigt sparande blir effekten stor.

En investerare som årligen placerar 100 000 kronor och betalar 0,4 procentenheter mer än nödvändigt riskerar att gå miste om runt 600 000 kronor i avkastning över 25 år.

Även om fonden går upp i värde finns det en risk att avgiften tar en del av pengarna. (Foto: Henrik Montgomery/TT).

Enligt genomgången är Kron den aktör i Norge som i genomsnitt erbjuder de lägsta avgifterna, både för aktivt förvaltade fonder och indexfonder.

Även Skagen och Storebrand placerar sig högt i rankningen.

