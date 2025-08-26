Trump: Överväger hämndtullar på teknik

Utspelet riktar sig mot länder som på något sätt har lagstiftning som presidenten anser ”skada” amerikanska teknikföretag.

”Digitala skatter, lagstiftning om digitala tjänster och regleringar av digitala marknader är alla utformade för att skada eller diskriminera amerikansk teknologi”, skriver Trump i ett inlägg på plattformen Truth Social.

Presidenten uppmanar nu länder att ändra sin lagstiftning till förmån för amerikanska teknikföretag. Han har länge ansett att digitala skatter diskriminerar amerikanska företag såsom Amazon, Googles moderbolag Alphabet och Facebooks ägarbolag Meta.

”Källa till osäkerhet”

”Om dessa diskriminerande åtgärder inte upphör kommer jag, som USA:s president, att införa betydande ytterligare tullar på det landets export till USA och införa exportrestriktioner på vår skyddade teknik och våra chip”, skriver Trump.

I nuläget är det svårt att veta hur stor sannolikheten är att hoten kommer bli verklighet och hur eventuella strafftullar kan se ut, enligt Johan Javeus, senior ekonom på SEB.

Det Trump säger en dag kan tas tillbaka två dagar senare. Det har varit en stor källa till osäkerhet för alla som håller på med sådana här frågor, säger han till TT.

Huruvida tullhoten kan påverka svenska företag är också ännu svårt att säga. Det beror på hur förhandlingarna mellan EU och USA går och vilka eftergifter EU kan tänkas göra.

Europeiska skatter och regleringar av amerikanska techjättar har varit en källa till missnöje i USA under en lång tid, även innan Trump blev president, säger Johan Javeus.Riktar sig till ”alla”

USA har i allt högre grad använt exportrestriktioner på bland annat avancerade chip, däribland för chiptillverkaren Nvidia, som anses vara avgörande för nationell eller ekonomisk säkerhet.

Donald Trump riktar sig i sitt uttalande till ”alla” – och nämner med andra ord inga specifika länder.

Varningen kommer en vecka efter att USA och EU i ett gemensamt uttalande enats om att de tillsammans ska ”ta itu med oberättigade handelshinder”. Samtidigt har EU på annat håll uppgett att lagändringar som rör digitala tjänster inte är aktuella. Det kan potentiellt handla om ett påtryckningsmedel för framtida förhandlingar där EU inte vill se tullar på vin och sprit, rapporterar Bloomberg.