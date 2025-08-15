Toppförvaltaren: Det här är Europas bortglömda aktier

Kapitalintensiva bolag i Storbritannien och Europa med starka kassaflöden, felprisade riskpremier och lågt värderade tillgångar.

”Vi letar efter strukturella förändringar som marknaden ännu inte har prisats in”, säger Regis till Money Week. Det kan handla om nya regleringar, teknologiska genombrott eller plötsliga skiften i efterfrågan.

Avgörande är att förändringen både är meningsfull och missförstådd, för då finns utrymme för omvärdering.

Banker redo för en comeback

En sektor som han upplever hamnat i skymundan är banker. Efter 15 år av låga räntor och extrem press på lönsamheten ser Regis nu att industrin är på väg att återhämta sig.

Han pekar på att banksektorn i normala tider tenderar att växa i linje med BNP och att stordriftsfördelar kan ge högre avkastning och marknadsandelar över tid.

Trots att många banker rapporterat starka resultat de senaste kvartalen är sektorn fortfarande undervärderad på grund av räntesäkringar som successivt avvecklas. I kombination med aktieåterköp och utdelningar ser Regis betydande uppsida.

Han lyfter särskilt fram brittiska och irländska banker som NatWest Group (LSE: NWG), Lloyds Banking Group (LSE: LLOY) och AIB Group (Dublin: A5G), där värderingarna enligt honom inte speglar de positiva fundamenta som byggts upp.