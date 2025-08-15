De kommande tio åren kommer att se helt annorlunda ut på Europas börser jämfört med det senaste decenniet. Det menar Jonathon Regis, förvaltare på Lansdowne Partners, som ser möjligheter i det han kallar ”bortglömda aktier”.
Toppförvaltaren: Det här är Europas bortglömda aktier
Mest läst i kategorin
Tipset: Undvik fel häst i AI-racet. Köp leverantörerna i stället
Ingen investerare vill missa AI-tåget, och det har fått värderingarna att skjuta i höjden. Men det finns andra sätt att bli en vinnare på boomen. De stora techbolagen befinner just nu i en stentuff strid om att dominera AI-marknaden. Det intresserar förstås även investerare. Företag som OpenAI och Anthropic har kunnat se hur värderingarna har …
Sparpsykologen: Så undviker du ekonomisk baksmälla efter semestern
Många svenskar vaknar upp efter sommarens ledighet med en bitter eftersmak i plånboken. Ökade utgifter, nallade buffertar och en högre kreditkortsräkning än väntat är en verklighet för fler än man tror. Enligt sparpsykologen Niklas Laninge på Opti handlar det om att förstå mekanismerna bakom, och agera smart för att ta tillbaka kontrollen. Läs mer:Därför hamnar …
Svenskar väljer ljusgröna fonder – dominerar helt
Ljusgröna fonder har nästan blivit den enda fondtypen som svenskar väljer att investera i. Samtidigt ser hedgefonder i USA potential i förnybar energi. Artikel 8-fonder kallas de fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. De har nu en närmast total dominans på den svenska fondmarknaden. Under andra kvartalet uppgick artikel 8-fonder till 7 531 miljarder …
Varningen: Avgifter kan äta upp avkastningen
Det kan löna sig att titta närmare på en aktiefonds avgifter – annars kan det bli dyrt över tid. Det visar en kartläggning av fonder i Norge. Att spara i fonder är något som allt fler ägnar sig åt, och det brukar vara ett smart sätt att få sina pengar att växa med relativt låg …
Spararna skippar Sverigefonder – satsar på Europa i stället
Sparandet i fonder ökade under juli. Trenden är att Sverigefonder och Nordamerikafonder säljs, och Europafonder och Globalfonder köps, visar statistik från Fondbolagens förening. Under juli månad satte svenska fondsparare in 25,5 miljarder kronor netto i fonder enligt den nya statistiken som Fondbolagens förening skickat ut i ett pressmeddelande. Aktiefoander hade ett nettoinflöde på 21,4 miljarder …
Kapitalintensiva bolag i Storbritannien och Europa med starka kassaflöden, felprisade riskpremier och lågt värderade tillgångar.
”Vi letar efter strukturella förändringar som marknaden ännu inte har prisats in”, säger Regis till Money Week. Det kan handla om nya regleringar, teknologiska genombrott eller plötsliga skiften i efterfrågan.
Avgörande är att förändringen både är meningsfull och missförstådd, för då finns utrymme för omvärdering.
Banker redo för en comeback
En sektor som han upplever hamnat i skymundan är banker. Efter 15 år av låga räntor och extrem press på lönsamheten ser Regis nu att industrin är på väg att återhämta sig.
Läs mer:
Bubbelvarning: Akter handlas som lotter. Realtid
Han pekar på att banksektorn i normala tider tenderar att växa i linje med BNP och att stordriftsfördelar kan ge högre avkastning och marknadsandelar över tid.
Trots att många banker rapporterat starka resultat de senaste kvartalen är sektorn fortfarande undervärderad på grund av räntesäkringar som successivt avvecklas. I kombination med aktieåterköp och utdelningar ser Regis betydande uppsida.
Läs mer:
Här är de banker som går bäst och sämst i Sverige. Dagens PS
Han lyfter särskilt fram brittiska och irländska banker som NatWest Group (LSE: NWG), Lloyds Banking Group (LSE: LLOY) och AIB Group (Dublin: A5G), där värderingarna enligt honom inte speglar de positiva fundamenta som byggts upp.
Senaste nytt
Byggmaterial: Europa måste bygga mycket mer
En annan sektor som Regis tror på är byggmaterial, som under flera år lidit av höga råvarupriser och svag volymtillväxt. Men här sker ett skifte.
Läs mer:
Underkänt: Europas infrastruktur klarar inte ett krig. Dagens PS
Europa satsar nu på att modernisera och bygga ut sin infrastruktur, inklusive hållbara energisystem, vilket väntas driva efterfrågan på energieffektiva byggmaterial.
Saint-Gobain (Paris: SGO), en ledande aktör inom isolering och energieffektiva material, är enligt Regis felvärderad och handlas som om byggbranschen vore kvar i det stagnerade läge som rådde före pandemin.
Med nya drivkrafter som grön omställning, demografiska förändringar och återhämtning i bygginvesteringar ser han stor potential i bolaget.
Halvledare för Europas industriframtid
Även halvledarsektorn erbjuder intressanta lägen. Regis lyfter fram tyska Infineon Technologies (Frankfurt: IFX), som levererar chip till elbilar, industriell automation och AI-infrastruktur.
Infineon har enligt Regis klarat nedgången i halvledarbranschen bättre än konkurrenterna och står väl positionerat för en återhämtning. Bolagets fokus på energieffektiva komponenter gör det särskilt attraktivt i en tid då hållbarhet är en avgörande konkurrensfördel.
Kan bli de nya stjärnorna på Europas börser
För investerare som vill positionera sig för nästa decenniums vinnare gäller det att hitta bolag där marknaden inte hunnit reagera på förändringen.
Banker, byggmaterial och strategiska halvledartillverkare kan enligt Jonathon Regis bli de nya stjärnorna på Europas börser.
”Det handlar om att hitta där möjligheten finns innan marknaden ser den, och där värderingen ännu inte speglar verkligheten”, sammanfattar han.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.