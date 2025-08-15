Realtid
Toppförvaltaren: Det här är Europas bortglömda aktier

Europa
Toppförvaltaren Jonathan Regis beskriver för Money Week det han anser är Europas mest undervärderade aktier just nu. (Foto: TT/Lansdowne Partners)
Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

De kommande tio åren kommer att se helt annorlunda ut på Europas börser jämfört med det senaste decenniet. Det menar Jonathon Regis, förvaltare på Lansdowne Partners, som ser möjligheter i det han kallar ”bortglömda aktier”.

Kapitalintensiva bolag i Storbritannien och Europa med starka kassaflöden, felprisade riskpremier och lågt värderade tillgångar.

”Vi letar efter strukturella förändringar som marknaden ännu inte har prisats in”, säger Regis till Money Week. Det kan handla om nya regleringar, teknologiska genombrott eller plötsliga skiften i efterfrågan.

Avgörande är att förändringen både är meningsfull och missförstådd, för då finns utrymme för omvärdering.

Banker redo för en comeback

En sektor som han upplever hamnat i skymundan är banker. Efter 15 år av låga räntor och extrem press på lönsamheten ser Regis nu att industrin är på väg att återhämta sig.

Läs mer:
Bubbelvarning: Akter handlas som lotter. Realtid

Han pekar på att banksektorn i normala tider tenderar att växa i linje med BNP och att stordriftsfördelar kan ge högre avkastning och marknadsandelar över tid.

Trots att många banker rapporterat starka resultat de senaste kvartalen är sektorn fortfarande undervärderad på grund av räntesäkringar som successivt avvecklas. I kombination med aktieåterköp och utdelningar ser Regis betydande uppsida.

Läs mer:
Här är de banker som går bäst och sämst i Sverige. Dagens PS

Han lyfter särskilt fram brittiska och irländska banker som NatWest Group (LSE: NWG), Lloyds Banking Group (LSE: LLOY) och AIB Group (Dublin: A5G), där värderingarna enligt honom inte speglar de positiva fundamenta som byggts upp.

Byggmaterial: Europa måste bygga mycket mer

En annan sektor som Regis tror på är byggmaterial, som under flera år lidit av höga råvarupriser och svag volymtillväxt. Men här sker ett skifte.

Läs mer:
Underkänt: Europas infrastruktur klarar inte ett krig. Dagens PS

Europa satsar nu på att modernisera och bygga ut sin infrastruktur, inklusive hållbara energisystem, vilket väntas driva efterfrågan på energieffektiva byggmaterial.

Saint-Gobain (Paris: SGO), en ledande aktör inom isolering och energieffektiva material, är enligt Regis felvärderad och handlas som om byggbranschen vore kvar i det stagnerade läge som rådde före pandemin.

Med nya drivkrafter som grön omställning, demografiska förändringar och återhämtning i bygginvesteringar ser han stor potential i bolaget.

Halvledare för Europas industriframtid

Även halvledarsektorn erbjuder intressanta lägen. Regis lyfter fram tyska Infineon Technologies (Frankfurt: IFX), som levererar chip till elbilar, industriell automation och AI-infrastruktur.

Infineon har enligt Regis klarat nedgången i halvledarbranschen bättre än konkurrenterna och står väl positionerat för en återhämtning. Bolagets fokus på energieffektiva komponenter gör det särskilt attraktivt i en tid då hållbarhet är en avgörande konkurrensfördel.

Kan bli de nya stjärnorna på Europas börser

För investerare som vill positionera sig för nästa decenniums vinnare gäller det att hitta bolag där marknaden inte hunnit reagera på förändringen.

Banker, byggmaterial och strategiska halvledartillverkare kan enligt Jonathon Regis bli de nya stjärnorna på Europas börser.

”Det handlar om att hitta där möjligheten finns innan marknaden ser den, och där värderingen ännu inte speglar verkligheten”, sammanfattar han.

EuropaFondförvaltareInvesteringar
