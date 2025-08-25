Thailand uppgraderar sitt flygvapen med fyra Gripen E/F-stridsflygplan.
Thailand köper fyra Gripen-flygplan
Det totala ordervärdet för Saab uppgår till drygt fem miljarder kronor.
Det första av de fyra nya Gripen-flygplanen som har beställts av Thailand ska kunna tas i bruk någon gång 2029, enligt Micael Johanson, vd för Gripen-tillverkaren Saab.
Totalt ska Thailand i tre steg ersätta tolv amerikanska F-16-plan och det kan mycket väl komma följdorder till Saab.
Men där har vi inget kontrakt ännu, säger Saab-chefen.Andra affärer
Förutom stridsflygplan – tre ensitsiga Gripen E och ett tvåsitsigt Gripen F – ska Saab via FMV leverera kompetensutveckling, industrisamarbete men även tekniköverföring, så att Thailands flygvapen ska kunna sköta underhåll och uppgraderingar av flygplanen på sikt.
Andra affärer finns också med i uppgörelsen.
I det här fallet handlar det en del om hur man knyter ihop system som fartyg, luftburen övervakning och Gripen. Sedan kommer vi också se till att de kan uppgradera sina spaningsflygplan, som de har köpt av oss tidigare, säger Micael Johansson om de så kallade motköpsaffärerna.
Affären är ”viktig för Sverige”, enligt försvarsminister Pål Jonson (M).
Det är viktigt för Sverige, men framför allt för vår försvarsförmåga, att vi hittar partnerländer som vill vidareutveckla Gripen E-systemet. Ju fler länder som använder Gripen desto bättre kommer de att bli, säger han.
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ska pröva affären och kontrollerar då bland annat att landet som köper inte befinner sig i krig och uppfyller demokratikriteriet.
”Vi följer den här konflikten noga”
Thailand har sedan en tidigare affär elva svenska Gripen av modell C/D – som bland annat användes i gränskonflikten med grannlandet Kambodja tidigare i sommar.
Vi följer den här konflikten noga och vi är också glada att man nu har ingått en vapenvila, säger Pål Jonson.Så länge Thailand agerar inom lagen – internationell rätt och folkrätt – så är det deras fulla rätt att använda de plattformar och system som vi levererar till dem, tillägger han.
På frågan om Thailand uppfyller demokratikriteriet svarar han:
Thailand har ju gjort stora ansträngningar också i det här avseendet och sedan 2024 har man gjort en omställning till civilt styre. Det är också något som vi naturligtvis välkomnar.
Rättad: I en tidigare version angavs fel typ av Gripen-plan.