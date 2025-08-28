Regeringen ska göra satsningar på 80 miljarder kronor i budgeten för valåret 2026. En stor del ska gå till ”familjer och hårt arbetande människor”.
Svantesson: 80 miljarder i nya satsningar
Den här lågkonjunkturen måste brytas, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) på en pressträff på Harpsund.
Beloppet är historiskt stort och större än de flesta prognosmakare räknat med.
Vi kommer att fokusera allra mest på familjer och hårt arbetande människor så att de ska känna framtidstro, säger Elisabeth Svantesson.
Att få svenskarna att konsumera mera är, enligt henne, nyckeln för att få fart på ekonomin igen, efter en långdragen lågkonjunktur.
Det blir en hel del skattesänkningar, riktade mot hushåll, men också till företag, uppger hon på pressträffen. Förhandlingarna mellan Tidöpartierna om miljarderna har enligt Svantesson gått ”väldigt bra”. Trots det vill hon inte vara särskilt konkret om vad miljarderna ska gå till – det ska regeringen och stödpartiet Sverigedemokraterna servera i omgångar fram till budgetpropositionen den 22 september.
Att sänka skatt är ett sätt att underlätta i människors vardag.Vi har Sverige och svenskarna för våra ögon.
Helt klar är dock inte dragkampen om vad det ska satsas på.
”Brutalt starka statsfinanser”
En del av de 80 miljarder som nu ska fram till nya satsningar – enligt Svantesson både tillfälliga konjunkturåtgärder och strukturåtgärder – kommer att kräva att staten går ut och lånar upp mer pengar.
Men det är inte så att statsskulden kommer att öka dramatiskt. Det är en väl avvägd politik i en lågkonjunktur.
Finansministern tonar under pressträffen också ned de statsfinansiella riskerna med satsningarna.
Vi har brutalt starka statsfinanser, säger hon.
Om de är brutalt starka, är inte då 80 miljarder för lite?
– Jag känner att det här är en väl avvägd budget. Den kommer att göra skillnad för människor runt om i Sverige, hävdar finansministern.
Stor osäkerhet
Enligt Svantesson är osäkerheten kring ekonomin stor efter pandemin, inflationschocken, Ukrainakriget och Trumpregeringens tullar. Hon pekar bland annat på att svenska hushåll tappat stort i köpkraft i inflationschocken och inte beräknas nå tillbaka till tidigare nivåer förrän 2028–2029.
Regeringen räknar med att tillväxten lyfter till 3 procent 2026, upp från årets tillväxt på 0,9 procent.