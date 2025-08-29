Svenska småsparare väljer att lämna försvarssektorn. Försvarsaktier som Saab är några av de mest sålda hos såväl Avanza som Nordnet.
Småspararna tror på fred – säljer försvarsaktier
Under augusti var Rheinmetall, Mildef Group och BAE Systems de tre mest sålda aktierna i augusti hos Nordnet. En liknande trend syns hos Avanza där svenska Saab ligger i topp på sälj-listan.
”Fyra av de fem mest nettosålda aktierna i augusti hör till försvarssektorn. Den fråga jag tror många sparare nu ställer sig är vad som ska trigga fortsatt uppgång från dagens nivåer”, frågar sig Nordnets sparekonom Frida Bratt i ett pressmeddelande.
”Med så kraftiga uppgångar skapas också en sårbarhet i aktierna så fort marknaden anar framsteg i geopolitiska konflikter.”
Hennes kollega hos Avanza, Philip Scholtzé, är inne på samma spår: “På säljsidan fortsätter aktiespararna att säkra vinst i försvarsaktier när Saab och tyska Rheinmetall toppar listan över mest sålda”, säger han.
Bakgrunden är också att de senaste månaderna har det förts möten och diskussioner kring en fredslösning där bland annat USA:s president Donald Trump och Rysslands Vladimir Putin träffades i Alaska.
På köpsidan finns samtidigt bolag som backat kraftigt i år. Hos Avanza handlar det bland annat om danska Novo Nordisk liksom Nibe och Essity. Även hos Nordnet återfinns just Novo Nordisk längst upp på köplistan.