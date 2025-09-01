Scania varslar – 750 tjänster ska bort

Varslet berör tjänstemän i två delar av organisationen: 400 tjänster på HR, People & Culture samt 350 tjänster i de kommersiella enheterna.

”Det är en ovanlig och mycket beklaglig situation att behöva lägga ett varsel på Scania. Akademikerföreningen känner starkt med de medlemmar som nu befinner sig i en tid av osäkerhet och oro”, säger Christina Widén, ordförande för Akademikerföreningen på Scania och Traton med 4 000 medlemmar, varav de flesta från Sveriges Ingenjörer, i en skriftlig kommentar till TT.

Fackliga förhandlingar pågår.

”Vår omvärld förändras snabbt genom teknikutveckling, regionalisering och nya marknadsförhållanden. För att stå starka även i framtiden behöver vi anpassa oss, utveckla våra arbetssätt och se över hur vi är organiserade”, säger Christian Levin, vd och koncernchef på Scania, i pressmeddelandet.

Christina Widén säger att hon har förståelse för att Scania behöver anpassa sig.

”Samtidigt vill vi understryka att det i tider av förändring är särskilt viktigt att värna om medarbetarnas kompetens och erfarenhet. Våra medlemmar är avgörande för Scanias framtid”, säger hon.