Samtliga partier är eniga – det ska inrättas en så kallad gas i pensionssystemet som ger alla pensionärer mer pengar i goda tider.
Partierna eniga: Högre pensioner i goda tider
Mest läst i kategorin
Swedbank spår rejäla tillskott i hushållskassan
Höjda barnbidrag, sänkta skatter och två räntesänkningar. Swedbanks ekonomer räknar med rejäla tillskott i hushållskassan, både från Riksbanken och regeringen. Det behövs både och, säger Swedbanks chefsekonom Mattias Persson. Svensk ekonomi fortsätter att hacka och det krävs nu åtgärder från såväl riksbankshåll som politiskt, anser de båda storbankerna Swedbank och SEB som på morgonen släppte …
Trump: Överväger hämndtullar på teknik
USA:s president Donald Trump hotar att införa ytterligare exportrestriktioner på avancerad teknik. Utspelet riktar sig mot länder som på något sätt har lagstiftning som presidenten anser ”skada” amerikanska teknikföretag. ”Digitala skatter, lagstiftning om digitala tjänster och regleringar av digitala marknader är alla utformade för att skada eller diskriminera amerikansk teknologi”, skriver Trump i ett inlägg …
Thailand köper fyra Gripen-flygplan
Thailand uppgraderar sitt flygvapen med fyra Gripen E/F-stridsflygplan. Det totala ordervärdet för Saab uppgår till drygt fem miljarder kronor. Det första av de fyra nya Gripen-flygplanen som har beställts av Thailand ska kunna tas i bruk någon gång 2029, enligt Micael Johanson, vd för Gripen-tillverkaren Saab. Totalt ska Thailand i tre steg ersätta tolv amerikanska …
Jätteaffär med Gripen avgörs av regeringen
Thailand vill köpa fler Gripenplan och förhandlingar pågår. Om situationen mellan Thailand och Kambodja eskalerar kan affären pausas eller avbrytas, enligt en expert. Men det är den svenska regeringen som har sista ordet. I dag tar försvarsminister Pål Jonsson emot emot chefen för Thailands flygvapen, ACM, Punpakdee Pattanakul. Thailand är mitt uppe i förhandlingar om …
FI vill stoppa ekobrott med hjälp av AI
Ekobrott har ökat och blivit mer komplexa – vilket ställer högre krav på Finansinspektionens (FI) arbete. Nu vill myndigheten använda AI för att hitta de kriminella. Den organiserade och ekonomiska brottsligheten har under senare tid ökat, både när det gäller komplexitet och omfattning, konstaterar FI. Sådan brottslighet är till exempel bedrägerier och penningtvätt. Kriminella behöver …
Enligt de senaste beräkningarna skulle det bli utdelning 2027, knappt hundra kronor per månad.
Kan dagens och morgondagens pensionärer räkna med högre pensioner? Ja, i alla fall i goda tider, det vill säga när det statliga inkomstpensionssystemet har tillräckligt stort överskott.
Det har pensionsgruppen, där samtliga riksdagspartier ingår, enats om.
”Äntligen”
Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) kallar det för ett historiskt beslut.
Det här hade kunnat göras tidigare och kanske borde ha införts tidigare, säger hon på en pressträff.Äntligen, säger Anders Ygeman, Socialdemokraternas representant i pensionsgruppen.
En gas innebär att om överskottet i inkomstpensionssystemet är tillräckligt stort, ett balanstal överstigande 1,15 eller ett överskott på 15 procent, ska det fördelas på pensionärerna. Och vid senaste årsskiftet var balanstalet nästan 1,17 eller ett överskott på 1 900 miljarder kronor, enligt Pensionsmyndigheten.
Om och när det kan bli extra utbetalning ”beror på hur utvecklingen och prognoserna ser ut”, enligt Anna Tenje. Systemet med gas ska införas från 1 januari 2027.
– Som prognosen ser ut nu kommer det till pensionärernas plånböcker, säger Oscar Sjöstedt (SD) och syftar på 2027.
Enligt Sjöstedt blir dock tillskottet ”rätt beskedligt” i antal kronor räknat i så fall.
– Det är svårt att säga exakta krontal, säger Martina Johansson, Centerpartiets representant i pensionsgruppen men tillägger att pensionärerna inte ska vänta sig mer än kanske någon hundralapp, inte tusenlappar, om överskott ska delas ut.
Ida Gabrielsson (V) nämner 70 kronor i månaden mer, som prognos.
Kritiserats länge
Kritiken har tidvis varit högljudd mot pensionssystemet. Den allmänna pensionen, via det statliga systemet, har varit för låg i förhållande till den tidigare lönen, vilket inte var andemeningen när det nya systemet sjösattes på 1990-talet.
Det har, främst från vänsterhåll, framförts att pensionsavgiften ska höjas för att kunna höja pensionerna. Ett sådant utredningsarbete pågår i pensionsgruppen.
Ett annat liknande spår som har utretts är om en så kallad gas ska införas, något man alltså nu har enats om.
En ”broms” som verkar på motsatt vis, finns redan i systemet. Ett underskott sänker den allmänna pensionen. Den bromsen har slagit till vid tre tillfällen, 2010, 2011 och 2014.
Flera av partiernas representanter talar om vikten av rättvisa. Finns det en broms där pensionärerna får ta risken ska det också finnas en uppsida när ekonomin går starkt.
I det statliga pensionssystemet ingår AP-fonderna som förvaltar bufferten.