Partierna eniga: Högre pensioner i goda tider

Enligt de senaste beräkningarna skulle det bli utdelning 2027, knappt hundra kronor per månad.

Kan dagens och morgondagens pensionärer räkna med högre pensioner? Ja, i alla fall i goda tider, det vill säga när det statliga inkomstpensionssystemet har tillräckligt stort överskott.

Det har pensionsgruppen, där samtliga riksdagspartier ingår, enats om.

”Äntligen”

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) kallar det för ett historiskt beslut.

Det här hade kunnat göras tidigare och kanske borde ha införts tidigare, säger hon på en pressträff.Äntligen, säger Anders Ygeman, Socialdemokraternas representant i pensionsgruppen.

En gas innebär att om överskottet i inkomstpensionssystemet är tillräckligt stort, ett balanstal överstigande 1,15 eller ett överskott på 15 procent, ska det fördelas på pensionärerna. Och vid senaste årsskiftet var balanstalet nästan 1,17 eller ett överskott på 1 900 miljarder kronor, enligt Pensionsmyndigheten.

Om och när det kan bli extra utbetalning ”beror på hur utvecklingen och prognoserna ser ut”, enligt Anna Tenje. Systemet med gas ska införas från 1 januari 2027.

– Som prognosen ser ut nu kommer det till pensionärernas plånböcker, säger Oscar Sjöstedt (SD) och syftar på 2027.

Enligt Sjöstedt blir dock tillskottet ”rätt beskedligt” i antal kronor räknat i så fall.

– Det är svårt att säga exakta krontal, säger Martina Johansson, Centerpartiets representant i pensionsgruppen men tillägger att pensionärerna inte ska vänta sig mer än kanske någon hundralapp, inte tusenlappar, om överskott ska delas ut.

Ida Gabrielsson (V) nämner 70 kronor i månaden mer, som prognos.

Kritiserats länge

Kritiken har tidvis varit högljudd mot pensionssystemet. Den allmänna pensionen, via det statliga systemet, har varit för låg i förhållande till den tidigare lönen, vilket inte var andemeningen när det nya systemet sjösattes på 1990-talet.

Det har, främst från vänsterhåll, framförts att pensionsavgiften ska höjas för att kunna höja pensionerna. Ett sådant utredningsarbete pågår i pensionsgruppen.

Ett annat liknande spår som har utretts är om en så kallad gas ska införas, något man alltså nu har enats om.

En ”broms” som verkar på motsatt vis, finns redan i systemet. Ett underskott sänker den allmänna pensionen. Den bromsen har slagit till vid tre tillfällen, 2010, 2011 och 2014.

Flera av partiernas representanter talar om vikten av rättvisa. Finns det en broms där pensionärerna får ta risken ska det också finnas en uppsida när ekonomin går starkt.

I det statliga pensionssystemet ingår AP-fonderna som förvaltar bufferten.