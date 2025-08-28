Trots tulloro och en starkare svensk krona blåser det medvind för svenska exportföretag. Business Swedens exportchefsindex lyfter 4,6 enheter till 51,0 tack vare starkare efterfrågan från Nordamerika.
Oväntad medvind för svensk export
Mest läst i kategorin
Nytt försäljningsras för Tesla
Teslas försäljning fortsätter att minska i Europa. För sjunde månaden i rad pekar siffrorna nedåt i Europa, visar ny statistik från branschorganisationen ACEA. I juli registrerades 8 837 fordon, ett ras med 40 procent, detta samtidigt som kinesiska konkurrenten BYD noterades för en uppgång på 225 procent. Tesla redovisade förra månaden vikande intäkter och minskad försäljning …
Ovanligt stora budgetsatsningar väntas
Regeringen väntas slå till med historiskt stora satsningar i statsbudgeten för nästa år, enligt en rad experter. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har skruvat upp förväntningarna genom att inför torsdagens besked tala om ”ordentliga stimulanser”. Facit kommer strax efter klockan 15 i eftermiddag. Då det är dags för den traditionella pressträffen i Harpsund, där finansministern presenterar …
Bättre än väntat för Nvidia – "AI-hajpen består"
Chiptillverkaren Nvidia, världens största företag sett till börsvärde, redovisar en delårsrapport som överträffar marknadens prognoser. Bolagets omsättning för årets andra kvartal uppgick till 46,7 miljarder dollar, motsvarade 445,4 miljarder kronor. Analytikernas snittprognos låg på 46,1 miljarder dollar, rapporterar CNBC. Vinsten per aktie landade på 1,05 dollar, att jämföra med snittprognosen 1,01. Marknadens högt uppskruvade förväntningar …
Chat GPT görs om sedan tonåring begick självmord
Chat GPT anklagas för att ha hjälpt en 16-årig pojke ta livet av sig. Nu uppdateras den populära AI-tjänsten för att bättre hantera mental ohälsa, rapporterar Bloomberg. Enligt Open AI, bolaget bakom tjänsten, ska Chat GPT bli bättre på att identifiera och svara på människor som upplever mental ohälsa, bland annat genom att förklara farorna …
Hundratusentals sparare berörs när Sverigefonder får halverade avgifter
En dryg halv miljon PPM-sparare i aktiva Sverigefonder får halverad avgift. Samtidigt försvinner fonder där cirka 140 000 svenskar har sitt sparande. Dessutom försvinner hälften av de så kallade indexfonderna och där flertalet, men inte alla, sparare får sänkt förvaltningsavgift. Det är innebörden av Fondtorgsnämndens senaste upphandling där det rensas upp i fonddjungeln. Fondtorgsnämnden är den …
”Efter överenskommelsen mellan EU och USA har den handelspolitiska osäkerheten minskat, men inte eliminerats. Ljusningen på exportmarknaden visar på en god förmåga hos de svenska exportföretagen att anpassa sig till nya förutsättningar”, konstaterar Lena Sellgren, chefsekonom hos Business Sweden i ett pressmeddelande.