Oväntad medvind för svensk export

Svenska affärer i medvind. (Foto: Canva)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Trots tulloro och en starkare svensk krona blåser det medvind för svenska exportföretag. Business Swedens exportchefsindex lyfter 4,6 enheter till 51,0 tack vare starkare efterfrågan från Nordamerika.

”Efter överenskommelsen mellan EU och USA har den handelspolitiska osäkerheten minskat, men inte eliminerats. Ljusningen på exportmarknaden visar på en god förmåga hos de svenska exportföretagen att anpassa sig till nya förutsättningar”, konstaterar Lena Sellgren, chefsekonom hos Business Sweden i ett pressmeddelande.

