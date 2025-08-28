Oväntad medvind för svensk export

Spara & placera

Chat GPT görs om sedan tonåring begick självmord

Chat GPT anklagas för att ha hjälpt en 16-årig pojke ta livet av sig. Nu uppdateras den populära AI-tjänsten för att bättre hantera mental ohälsa, rapporterar Bloomberg. Enligt Open AI, bolaget bakom tjänsten, ska Chat GPT bli bättre på att identifiera och svara på människor som upplever mental ohälsa, bland annat genom att förklara farorna …