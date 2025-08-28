Regeringen väntas slå till med historiskt stora satsningar i statsbudgeten för nästa år, enligt en rad experter.
Ovanligt stora budgetsatsningar väntas
Mest läst i kategorin
Nytt försäljningsras för Tesla
Teslas försäljning fortsätter att minska i Europa. För sjunde månaden i rad pekar siffrorna nedåt i Europa, visar ny statistik från branschorganisationen ACEA. I juli registrerades 8 837 fordon, ett ras med 40 procent, detta samtidigt som kinesiska konkurrenten BYD noterades för en uppgång på 225 procent. Tesla redovisade förra månaden vikande intäkter och minskad försäljning …
Oväntad medvind för svensk export
Trots tulloro och en starkare svensk krona blåser det medvind för svenska exportföretag. Business Swedens exportchefsindex lyfter 4,6 enheter till 51,0 tack vare starkare efterfrågan från Nordamerika. ”Efter överenskommelsen mellan EU och USA har den handelspolitiska osäkerheten minskat, men inte eliminerats. Ljusningen på exportmarknaden visar på en god förmåga hos de svenska exportföretagen att anpassa …
Bättre än väntat för Nvidia – "AI-hajpen består"
Chiptillverkaren Nvidia, världens största företag sett till börsvärde, redovisar en delårsrapport som överträffar marknadens prognoser. Bolagets omsättning för årets andra kvartal uppgick till 46,7 miljarder dollar, motsvarade 445,4 miljarder kronor. Analytikernas snittprognos låg på 46,1 miljarder dollar, rapporterar CNBC. Vinsten per aktie landade på 1,05 dollar, att jämföra med snittprognosen 1,01. Marknadens högt uppskruvade förväntningar …
Chat GPT görs om sedan tonåring begick självmord
Chat GPT anklagas för att ha hjälpt en 16-årig pojke ta livet av sig. Nu uppdateras den populära AI-tjänsten för att bättre hantera mental ohälsa, rapporterar Bloomberg. Enligt Open AI, bolaget bakom tjänsten, ska Chat GPT bli bättre på att identifiera och svara på människor som upplever mental ohälsa, bland annat genom att förklara farorna …
Hundratusentals sparare berörs när Sverigefonder får halverade avgifter
En dryg halv miljon PPM-sparare i aktiva Sverigefonder får halverad avgift. Samtidigt försvinner fonder där cirka 140 000 svenskar har sitt sparande. Dessutom försvinner hälften av de så kallade indexfonderna och där flertalet, men inte alla, sparare får sänkt förvaltningsavgift. Det är innebörden av Fondtorgsnämndens senaste upphandling där det rensas upp i fonddjungeln. Fondtorgsnämnden är den …
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har skruvat upp förväntningarna genom att inför torsdagens besked tala om ”ordentliga stimulanser”.
Facit kommer strax efter klockan 15 i eftermiddag. Då det är dags för den traditionella pressträffen i Harpsund, där finansministern presenterar utrymmet för ofinansierade satsningar inför budgetförhandlingarna med regeringens ministrar och Sverigedemokraterna.
Valår och lågkonjunktur
Nordeas ekonomer räknar med att det blir ofinansierade reformer för 70 miljarder kronor, enligt bankens chefsekonom Annika Winsth.
Det är runt 1 procent av BNP, ungefär, säger hon.Det är en expansiv budget och det handlar om att det både är valår (2026) och lågkonjunktur, tillägger hon.
Kollegorna på Swedbank och SEB tror att det kan bli ännu mer. I Swedbanks konjunkturrapport från tidigare i veckan angavs 75 miljarder som prognos för ofinansierade satsningar i budgeten.
I SEB:s konjunkturrapport, som kom samtidigt som Swedbanks, gavs ett prognosspann på 60-80 miljarder kronor.
Pengarna väntas enligt bedömarna bland annat gå till skattesänkningar, en förlängning av ROT-avdraget och höjda bidrag och kommer efter fjolårets kraftiga höjning av reformutrymmet till 60 miljarder kronor.
”Dubbla det historiska genomsnittet”
Albin Kainelainen, chef på Konjunkturinstitutet (KI), beskriver de satsningar som storbankernas ekonomer räknar med som ”stora”.
Kommer man upp i 70-80 miljarder är det stora summor ur ett historiskt perspektiv. Det är dubbla det historiska genomsnittet, säger han.
Ju mer pengar som går åt i den här budgeten desto mindre finns det framåt. Man äter upp det framtida utrymmet för ofinansierade åtgärder i kommande budgetar, tillägger han om riskerna med stora satsningar.
Kainelainen bedömer risken för att stora finanspolitiska stimulanser ska skapa inflation som begränsad. Men det kan påverka Riksbankens utrymme att sänka styrräntan:
Ju mer man tar i i finanspolitiken desto mindre behöver ju penningpolitiken göra.