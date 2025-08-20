Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad men håller dörren fortsatt öppen för en sänkning i år.
Oförändrad styrränta – men öppning för sänkning
Mest läst i kategorin
Pengar till familjer ska kicka igång svensk ekonomi
Regeringen spår bättre tider nästa år, med en bnp-tillväxt på 3 procent. En expansiv budget, med pengar till familjer och mer till dem som jobbar, ska hjälpa svensk ekonomi att lyfta. Det värsta man kan göra i det här läget är att vara för återhållsam, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) om budgeten som hon lägger …
Återhämtning på börsen
Stockholmsbörsen hämtade ny kraft i eftermiddagshandeln. Vid 15-tiden ligger det breda OMXS-indexet runt nollan. Onsdagens handel började lite småsurt i spåren av större nedgångar för flera techjättar under gårdagskvällens USA-handel. Men efter lunch kom en vändning. Även i den amerikanska förhandeln inför öppningen på Wall Street märks ett mindre lyft jämfört med tidigare på dagen. …
Därför kan långa börsnedgångar snart vara historia
Under de amerikanska börsernas historia har toppar följts av längre nedgångar. Men långvariga dippar har blivit mer sällsynta och vissa experter menar att de tillhör det förflutna. Björnmarknader, som brukar definieras som en börsnedgång på minst 20 procent från senaste toppen, har alltid väckt stark oro bland investerare. Krascher som 1929, it-bubblan år 2000 och …
Tullbråket driver guldet till nya rekord – ”extrem osäkerhet”
Guldpriset har på nytt klättrat till rekordnivåer, drivet av osäkerhet kring USA:s tullpolitik. Enligt Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, är det framför allt turbulensen kring planerade avgifter på schweiziska guldtackor som fått marknaden att rusa. Tullar införs ofta i politiska syften, men när det handlar om guld får vi en dubbeleffekt, säger Lundqvist till …
Svenska sparmodellen hyllas – ska få fart på Europas ekonomi
EU vill få igång sina kapitalmarknader och locka investerare att satsa. För att göra det tittar man nu på hur svenskarna sparar i ISK. Sparformen Investeringssparkonto (ISK) har funnits i Sverige sedan 2012 och har blivit mycket populär bland landets småsparare. Svenskarna sparar också mer än dubbelt så mycket i aktier som övriga euroområdet enligt …
Ekonomer är dock osäkra på att det blir verklighet.
Vi tror inte att de kommer att sänka, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth.
Dagens räntebesked blev det förväntade. Styrräntan får ligga kvar på nuvarande nivån, 2,00 procent, meddelar Riksbanken.
Samtidigt håller man fast vid samma linje som vid föregående räntebesked, det vill säga att det kan bli en sänkning till i år.
– Vi behåller i exakta ordalag den kommunikation vi hade i juni, nämligen att det finns en viss sannolikhet för en räntesänkning senare i år, säger riksbankschefen Erik Thedéen på en pressträff.
På en fråga om det är större eller mindre sannolikhet för en räntesänkning nu jämfört med i juni, säger Thedéen:
Det enkla svaret är att sannolikheten är densamma som då. Det är dock långtifrån säkert att vi sänker utan beror helt på inkommande data.Räntesänkning efterfrågas
Från flera håll som fack och bransch- och intresseorganisationer som Företagarna och Svensk handel efterfrågas dock räntesänkningar. Storbanken Nordea bedömer dock inte att det är aktuellt i år.
Det är ett dilemma. Å ena sidan är konjunkturen svag, men å andra sidan är inflationen för hög och högre än Riksbanken tänkt, konstaterar Winsth.
Hon lyfter också osäkerheten kring president Donald Trumps tullpolitik som hon kallar ett ”experiment globalt”.
Vi vet inte hur tullarna kommer att påverka inflationen och det ska vara man ödmjuk inför.
Hennes kollega på SEB, ränte- och valutastrategen Amanda Sundström, ser dock anledningar till att Riksbanken faktiskt väljer att sänka styrräntan redan i september.
Huruvida hon tror att det till och med kan bli två sänkningar i år:
Jag skulle säga att utifrån den data vi har tillgänglig nu så finns det en anledning att tro att det finns en viss sannolikhet för ytterligare en sänkning. Det vill jag inte utesluta men i vår huvudprognos har vi bara en sänkning.Avgörande faktor
En avgörande faktor är dock hur arbetsmarknaden utvecklar sig, poängterar Annika Winsth. De senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen visade på en ökning från 6,8 till 7,1 procent på ett år.
Det som är viktigt är att titta på framöver är arbetsmarknaden. Det kommer att ha stor betydelse för hur Riksbanken kommer att agera.
Det som skulle tala för en eventuell sänkning i september är enligt Winsth att arbetsmarknaden utvecklar sig sämre än Riksbankens prognos.
Arbetsmarknaden är okej men indikatorerna ser inte jättebra ut.