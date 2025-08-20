Oförändrad styrränta – men öppning för sänkning

Ekonomer är dock osäkra på att det blir verklighet.

Vi tror inte att de kommer att sänka, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth.

Dagens räntebesked blev det förväntade. Styrräntan får ligga kvar på nuvarande nivån, 2,00 procent, meddelar Riksbanken.

Samtidigt håller man fast vid samma linje som vid föregående räntebesked, det vill säga att det kan bli en sänkning till i år.

– Vi behåller i exakta ordalag den kommunikation vi hade i juni, nämligen att det finns en viss sannolikhet för en räntesänkning senare i år, säger riksbankschefen Erik Thedéen på en pressträff.

På en fråga om det är större eller mindre sannolikhet för en räntesänkning nu jämfört med i juni, säger Thedéen:

Det enkla svaret är att sannolikheten är densamma som då. Det är dock långtifrån säkert att vi sänker utan beror helt på inkommande data.Räntesänkning efterfrågas

Från flera håll som fack och bransch- och intresseorganisationer som Företagarna och Svensk handel efterfrågas dock räntesänkningar. Storbanken Nordea bedömer dock inte att det är aktuellt i år.

Det är ett dilemma. Å ena sidan är konjunkturen svag, men å andra sidan är inflationen för hög och högre än Riksbanken tänkt, konstaterar Winsth.

Hon lyfter också osäkerheten kring president Donald Trumps tullpolitik som hon kallar ett ”experiment globalt”.

Vi vet inte hur tullarna kommer att påverka inflationen och det ska vara man ödmjuk inför.

Hennes kollega på SEB, ränte- och valutastrategen Amanda Sundström, ser dock anledningar till att Riksbanken faktiskt väljer att sänka styrräntan redan i september.

Huruvida hon tror att det till och med kan bli två sänkningar i år:

Jag skulle säga att utifrån den data vi har tillgänglig nu så finns det en anledning att tro att det finns en viss sannolikhet för ytterligare en sänkning. Det vill jag inte utesluta men i vår huvudprognos har vi bara en sänkning.Avgörande faktor

En avgörande faktor är dock hur arbetsmarknaden utvecklar sig, poängterar Annika Winsth. De senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen visade på en ökning från 6,8 till 7,1 procent på ett år.

Det som är viktigt är att titta på framöver är arbetsmarknaden. Det kommer att ha stor betydelse för hur Riksbanken kommer att agera.

Det som skulle tala för en eventuell sänkning i september är enligt Winsth att arbetsmarknaden utvecklar sig sämre än Riksbankens prognos.

Arbetsmarknaden är okej men indikatorerna ser inte jättebra ut.