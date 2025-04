Ny spelplan för aktiva – men fler sparare går på minus

För första gången får svenska investerare direkttillgång till de amerikanska börsernas förhandel, från klockan 13.00 svensk tid – hela 2,5 timmar före ordinarie börsöppning.

Möjligheten riktar sig främst till mer erfarna investerare med aptit för volatilitet.

”Förhandelserbjudandet vänder sig framför allt till våra lite mer aktiva och engagerade kunder, som är ute efter högre flexibilitet”, säger Gabrielle Hagman, Sverigechef på Nordnet (börskurs Nordnet), till Affärsvärlden.

Just den aktiva kundgruppen utgör ungefär en tredjedel av Nordnets kundbas. För dem öppnas nu en arena där kursrörelserna kan vara betydande – vilket redan visade sig under onsdagens lansering då Nvidia föll 6 procent i just förhandeln.

Ökad risk i volatilt klimat

Lanseringen sker parallellt med att nätmäklarna rapporterar om en markant ökning av sparare som hamnat i överbelåning när börskurserna fallit.

På Nordnet har man under tre dagar sett ”en ganska rejäl ökning av överbelånade konton”, säger kommunikationschef Johan Tidestad till Affärsvärlden.

Konnkurrenten Avanzas (börskurs Avanza Bank) vd Gustaf Unger bekräftar en liknande trend hos konkurrenten.

”Den senaste veckans börskrasch har gjort att fler kunder än normalt blivit överbelånade”, säger han till Affärsvärlden.