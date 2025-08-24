Höga förväntningar på ”världens viktigaste bolag”

Det är fortfarande kanske världens viktigaste bolag med tanke på både storleken och att det är en temperaturmätare för hela AI-utvecklingen, säger Danske Banks seniorstrateg Maria Landeborn.

Den amerikanska chiptillverkaren Nvidia är sist ut av techbjässarna att leverera kvartalsrapport. Förväntningarna är en vinstökning på ungefär 45 procent jämfört med samma kvartal förra året.

För Nvidia är det viktigt att man slår estimaten när det gäller intäkter och vinster. Jag tror att allt annat skulle vara en besvikelse, säger Landeborn.

Nvidia är världens största bolag mätt i marknadsvärde. I juli blev bolaget det första i världen att värderas över 4 000 miljarder dollar.

Framtidsutsikter viktiga

Trots högt ställda förväntningar har bolaget länge levererat rapporter som både är bättre än de egna prognoserna och analytikers förväntningar.

Men fokus är inte främst på det gångna kvartalet. Bolagets försäljningsprognos inför nästa kvartal väger tungt, där man hoppas på fortsatt hög tillväxt och kraftig efterfrågan på Nvidias produkter. Vd Jensen Huang brukar vara duktig på att ställa förväntningarna högt, enligt Landeborn.

Men å andra sidan så har man ju också varit duktig på att leverera det man säger att man ska göra.

En ledtråd inför Nvidias rapport är kundernas nästa drag. Bland kunderna finns techjättarna Amazon, Alphabet, Microsoft och Meta – som redan släppt rapporter. Och de har sagt att de ska göra ännu större AI-investeringar framöver.

Då är ju Nvidias produkter centrala i den utvecklingen, säger Landeborn.