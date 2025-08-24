Realtid
Höga förväntningar på ”världens viktigaste bolag”

Nvidia lämnar rapport
Nvidias medgrundare och vd Jensen Huang när han besökte Sverige i maj. På onsdag nästa vecka kommer Nvidia med kvartalsrapport. (Foto: Stefan Jerrevång/TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 24 aug. 2025Publicerad: 24 aug. 2025

Förväntningarna är som vanligt skyhöga på AI-jätten Nvidia inför nästa veckas rapport.

Det är fortfarande kanske världens viktigaste bolag med tanke på både storleken och att det är en temperaturmätare för hela AI-utvecklingen, säger Danske Banks seniorstrateg Maria Landeborn.

Den amerikanska chiptillverkaren Nvidia är sist ut av techbjässarna att leverera kvartalsrapport. Förväntningarna är en vinstökning på ungefär 45 procent jämfört med samma kvartal förra året.

Läs mer:
Historiskt rekord för Nvidia – men faran lurar runt hörnet. Realtid

För Nvidia är det viktigt att man slår estimaten när det gäller intäkter och vinster. Jag tror att allt annat skulle vara en besvikelse, säger Landeborn.

Nvidia är världens största bolag mätt i marknadsvärde. I juli blev bolaget det första i världen att värderas över 4 000 miljarder dollar.

Framtidsutsikter viktiga

Trots högt ställda förväntningar har bolaget länge levererat rapporter som både är bättre än de egna prognoserna och analytikers förväntningar.

Men fokus är inte främst på det gångna kvartalet. Bolagets försäljningsprognos inför nästa kvartal väger tungt, där man hoppas på fortsatt hög tillväxt och kraftig efterfrågan på Nvidias produkter. Vd Jensen Huang brukar vara duktig på att ställa förväntningarna högt, enligt Landeborn.

Men å andra sidan så har man ju också varit duktig på att leverera det man säger att man ska göra.

Läs mer:
Nvidia hetare på Wall Streed än FED-chefen. Dagens PS

En ledtråd inför Nvidias rapport är kundernas nästa drag. Bland kunderna finns techjättarna Amazon, Alphabet, Microsoft och Meta – som redan släppt rapporter. Och de har sagt att de ska göra ännu större AI-investeringar framöver.

Då är ju Nvidias produkter centrala i den utvecklingen, säger Landeborn.

Påverkar svenska sparare

Landeborn pekar på att Nvidia är en temperaturmätare för intresset för investeringar i datacenter och AI. Om intresset minskar eller de positiva effekterna uteblir påverkar det stämningen på hela marknaden, menar hon.

Bolaget väger tungt i både ett amerikanskt och globalt index – där Nvidia är drygt fem procent i det senare. Det påverkar även svenska sparare.

Sparar man i en globalfond är en tjugondel av ens pengar är placerade i Nvidia.

Nvidiaaktien har ökat i popularitet hos Nordnets kunder. I våras skalade många kunder av sitt innehav i amerikanska aktier – men inte i Nvidia, där antalet ägare ökat med 20 procent i år.

Nu uppgår antalet ägare i Nvidia på Nordnets plattform till cirka 87 000, motsvarande siffra hos Avanza är 96 000.

Nvidia kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 27 augusti.

Nvidia kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 27 augusti.
