Har en miljon dollar – men inget att leva för

I ett avsnitt av The Ramsey Show öppnar sig Jack om sin verklighet. Han och frun har nått en nivå där alla lån är betalda och förmögenheten växer.

Ändå plågas han av en känsla som han knappt vågar erkänna.

”Jag nästan känner att jag arbetar för ingenting”, berättar Jack enligt Yahoo Finance.

Pengarna bara ökar men glädjen uteblir. Checkarna till välgörenhetsorganisationer ger inte den tillfredsställelse som han räknat med. Något fundamentalt saknas.

Ju mer skräp, desto fler reparatörer

Finansprofilen Dave Ramsey diagnos är tydlig: rikedom löser inte problemen.

”Du byter ett gäng problem mot ett annat. Ju mer skräp du äger, desto fler reparatörer måste du känna”, konstaterar han enligt Yahoo Finance.

Större förmögenhet betyder fler tillgångar som kräver underhåll, fler beslut som måste fattas och fler relationer som behöver hanteras.

ANNONS

Men framför allt: en djupare kris. Vad arbetar man för när pengarna inte längre driver en?