Har en miljon dollar – men inget att leva för

har
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

37-årige Jack från Oregon är skuldfri med över en miljon dollar på kontot. Trots detta känner han sig tom. Framgången löste problemen – och skapade något värre.

I ett avsnitt av The Ramsey Show öppnar sig Jack om sin verklighet. Han och frun har nått en nivå där alla lån är betalda och förmögenheten växer.

Ändå plågas han av en känsla som han knappt vågar erkänna.

”Jag nästan känner att jag arbetar för ingenting”, berättar Jack enligt Yahoo Finance.

Pengarna bara ökar men glädjen uteblir. Checkarna till välgörenhetsorganisationer ger inte den tillfredsställelse som han räknat med. Något fundamentalt saknas.

Ju mer skräp, desto fler reparatörer

Finansprofilen Dave Ramsey diagnos är tydlig: rikedom löser inte problemen.

”Du byter ett gäng problem mot ett annat. Ju mer skräp du äger, desto fler reparatörer måste du känna”, konstaterar han enligt Yahoo Finance.

Större förmögenhet betyder fler tillgångar som kräver underhåll, fler beslut som måste fattas och fler relationer som behöver hanteras.

Men framför allt: en djupare kris. Vad arbetar man för när pengarna inte längre driver en?

Lärde sig nå målet – inte vad som kommer sen

Ramseys parhäst, programledaren Ken Coleman, ser problem i själva upplägget. Den finansiella rådgivningsbranschen lär människor nå målet, men förbereder dem aldrig på vad som händer därefter.

”Vi arbetar inte för att leva; vi lever för att arbeta”, förklarar Coleman.

Människor är skapta för att bidra – inte bara ackumulera, menar han. Nollor på kontot kan aldrig ersätta känslan av meningsfull påverkan.

Coleman uppmanar Jack att identifiera människor som behöver hjälp och använda sina resurser aktivt för att göra skillnad.

”Ändra ditt sätt att ge. Få smuts under naglarna – det kommer att förändra din själ”, säger Ramsey.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

