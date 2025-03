ETF-revolutionen skakar om Europas fondjättar

I KORTHET Europeiska kapitalförvaltare satsar på aktivt förvaltade ETF:er som ett svar på konkurrensen från billigare, passiva indexfonder och stora utflöden från traditionella aktiefonder.

Amerikanska jättar dominerar marknaden för passiva indexprodukter i Europa, med tre femtedelar av den brittiska marknaden – medan europeiska aktörer har tappat betydande kapital.

Marknaden för aktivt förvaltade ETF:er växer snabbt, med en global tillväxt på över 50 procent senaste året. Ökningen i Europa väntas bli stark och spås nå över 1 biljon dollar till 2030. Sammanfattat med hjälp av AI och kvalitetssäkrat av Realtid

Europeiska kapitalförvaltare, som under flera år kämpat med att behålla investerare i konkurrens med billigare indexfonder, riktar nu blickarna mot en ny möjlighet: aktivt förvaltade börshandlade fonder (ETF:er).

Efter att ha sett kapital strömma ut ur traditionella aktiefonder och in i passiva indexfonder, satsar flera förvaltare på att möta investerarnas krav på lägre avgifter och högre flexibilitet – utan att helt överge aktiv förvaltning.

Under senaste decenniet har amerikanska jättar som Vanguard, Blackrock och State Street mer än fördubblat sitt kapital under förvaltning i Europa, till totalt 5,3 biljoner dollar, enligt Financial Times.

Den största delen av inflödet har gått till passiva indexprodukter, där amerikanska aktörer nu kontrollerar tre femtedelar av den brittiska marknaden för indexfonder.

Sitt inte still

Samtidigt har traditionella aktiefonder, som drivs av europeiska förvaltare som Jupiter, Aberdeen och Schroders, sett stadiga utflöden sedan 2015.

”Risken är att om du bara sitter still och inte gör något, kommer ETF:er att fortsätta kannibalisera tillgångarna i traditionella fonder”, säger Matthew Beesley, vd för Jupiter, till FT.

Bolaget såg nettoutflöden på över 10 miljarder pund förra året.