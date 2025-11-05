Realtid
Realtid.se
Spara & placera

ETF-handeln rusar: "Allt fler upptäcker fördelarna"

Intresset för ETF:er på börsen i Stockholm växer säger Helena Wedin som är Head of ETF & ETP, Nasdaq European Markets.
Intresset för ETF:er på börsen i Stockholm växer säger Helena Wedin som är Head of ETF & ETP, Nasdaq European Markets. (Foto: Nasdaq)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

”Sverige har alltid legat långt fram när det kommer till investeringar och vi ser mer och mer hur investerare har upptäcker fördelarna och mångfalden i ETF-erna på börsen.”

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

sparkonto
Spela klippet
Realtid TV

"Sparkonto borde namnskyddas som falukorv"

05 nov. 2025
malaga
Spela klippet
Realtid TV

Malaga eller Barcelona? Bostadspriserna går åt helt olika håll

01 nov. 2025

Det säger Helena Wedin, Head of ETF & ETP, Nasdaq European Markets, till Realtid apropå att intresset för så kallade ETF:er har rusat kraftigt på Stockholmsbörsen senaste året.

Läs även: ETF:er hetare än någonsin – här är experternas favoriter – Realtid

Ökat med 67,3 procent

Handeln i börshandlade fonder (ETF – Exchange Traded Funds) på Nasdaq Stockholm i oktober ökade med hela 67,3 procent jämfört med samma månad i fjol.

Det visade ny månadsstatistik från Stockholmsbörsen i går som bland annat Dagens PS skrev om.

”ETF-handeln ökade till en genomsnittlig daglig handel på 440,4 miljoner kronor jämfört med 263,2 miljoner kronor under oktober 2024”, skrev Nasdaq i ett pressmeddelande.

”Breda benchmark är fortfarande det som handlas mest men tittar vi bortom de som följer index så är både högutdelande på uppgång och självklart även temaspecifika så som AI & Big Data men även olika typer av cryptoprodukter”, beskriver Helena Wedin vilka ETF:er som driver handeln mest.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Svalt intresse på börsen i Sverige

ANNONS

Men vad ligger bakom det senaste årets exploderande intresset för sparformen som slagit stort i USA men tagit tid att få fäste på börsen här i Sverige?

”Sverige har alltid legat långt fram när det kommer till investeringar och vi ser mer och mer hur investerare har upptäcker fördelarna och mångfalden i ETF-erna, såsom omedelbar likviditet, att kunna handla på ett uppdaterat pris i realtid”, förklarar Helena Wedin och fortsätter;

”Bara i år har vi välkomnat fem nya emittenter på vår svenska marknad och i takt med det ökade utbudet ser vi även ett ökat intresse från investerare.

”Allt fler får upp ögonen”

Svenskregistrerade ETF:er låg på runt 75 miljarder kronor i början av 2025 rapporterade Dagens PS, vilket motsvarade en procent av kapitalet i Sverige.

I Europa ligger den siffran på 16 procent och i USA på 34 procent.

”Det är väldigt intressant med tanke på att den svenska marknaden är så pass välutvecklad där vi sedan länge har ett väldigt stort privatsparande men där utbudet för dessa framförallt varit traditionella vanliga fonder och kanske är det så att det gjort att det inte funnits ett lika stort behov eller efterfrågan på ETFer”, säger Helena Wedin på Stockholmsbörsen om varför intresset hittills varit svalt på börsen i Sverige.

”Det vi ser nu är att fler och fler får upp ögonen för ETFer samt att även internationella aktörer söker sig till den svenska marknaden och i takt med detta tror vi också att våra lokala aktörer som traditionellt har mer vanliga fonder i sitt utbud kommer erbjuda fler ETFer och då kan marknaden växa snabbt”.

ANNONS

Läs även: ETF:erna som tar rygg på Europas upprustning – Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Börshandlade FonderETFNasdaqStockholmsbörsen
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS