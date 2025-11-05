ETF-handeln rusar: "Allt fler upptäcker fördelarna"

Svalt intresse på börsen i Sverige

Men vad ligger bakom det senaste årets exploderande intresset för sparformen som slagit stort i USA men tagit tid att få fäste på börsen här i Sverige?

”Sverige har alltid legat långt fram när det kommer till investeringar och vi ser mer och mer hur investerare har upptäcker fördelarna och mångfalden i ETF-erna, såsom omedelbar likviditet, att kunna handla på ett uppdaterat pris i realtid”, förklarar Helena Wedin och fortsätter;

”Bara i år har vi välkomnat fem nya emittenter på vår svenska marknad och i takt med det ökade utbudet ser vi även ett ökat intresse från investerare.

”Allt fler får upp ögonen”

Svenskregistrerade ETF:er låg på runt 75 miljarder kronor i början av 2025 rapporterade Dagens PS, vilket motsvarade en procent av kapitalet i Sverige.

I Europa ligger den siffran på 16 procent och i USA på 34 procent.

”Det är väldigt intressant med tanke på att den svenska marknaden är så pass välutvecklad där vi sedan länge har ett väldigt stort privatsparande men där utbudet för dessa framförallt varit traditionella vanliga fonder och kanske är det så att det gjort att det inte funnits ett lika stort behov eller efterfrågan på ETFer”, säger Helena Wedin på Stockholmsbörsen om varför intresset hittills varit svalt på börsen i Sverige.

”Det vi ser nu är att fler och fler får upp ögonen för ETFer samt att även internationella aktörer söker sig till den svenska marknaden och i takt med detta tror vi också att våra lokala aktörer som traditionellt har mer vanliga fonder i sitt utbud kommer erbjuda fler ETFer och då kan marknaden växa snabbt”.

